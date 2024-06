Aktywiści ekologiczni pokryli Stonehenge pomarańczowym sprayem. Członkowie brytyjskiej grupy Just Stop Oil, udostępnili nagranie z momentu zdarzenia. Wyjaśnili także, dlaczego zdecydowali się na "atak" pomnika wpisanego na listę UNESCO. Do wyjaśnień dołączyli swoje żądania. Akt miał być apelem do rządu o podpisanie wiążącego traktatu o wycofaniu paliw kopalnych.