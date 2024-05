Jarosław Kaczyński o awanturze w PiS. "Bunt jak bunt. Załatwimy to"

- Bunt jak bunt. To kwestia pewnych różnych zdań - powiedział w Sejmie Jarosław Kaczyński. Tak prezes PiS reaguje na nowe doniesienia z małopolskiego sejmiku, gdzie mimo większości prawica nie jest w stanie wyłonić nowego marszałka. W samej partii coraz częściej dochodzi do zmiany frontu, co ostatnio skutkowało utratą Podlasia - bastionu PiS we wschodniej Polsce.