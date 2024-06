Na Oceanie Atlantyckim zaginął polski żeglarz Marek Siedlecki. O pomoc w jego odnalezieniu apeluje rodzina. "Mój ojciec wypłynął jachtem z portu w Hiszpanii, ale nie dotarł do celu i obecnie jego losy są nieznane" - opisuje jego syn. Nie ma z nim kontaktu już od czterech dni.

"Zwracam się do Was z prośbą o pomoc w odnalezieniu mojego ojca, Marka Siedleckiego, który jest żeglarzem. Niestety, od czwartku 13.06.2024 straciliśmy z nim kontakt" - apeluje w mediach społecznościowych Przemysław Siedlecki.

Jak poinformował, jego ojciec wypłynął z hiszpańskiego portu, ale nie dotarł do celu i jego obecne losy są nieznane. Niestety na jachcie nie działa system AIS, co uniemożliwia nam namierzenie jego pozycji oraz telefon.

"Po kilku rozmowach telefonicznych z doświadczonymi żeglarzami podejrzewamy, że padła elektryka i sterowanie, w wyniku czego jacht płynie w dryfie bez możliwości dopłynięcia do jakiegokolwiek portu" - informuje syn żeglarza.

Zaginął polski żeglarz. Szukają go na Oceanie Atlantyckim

Do postu informującego o zaginięciu Marka Siedleckiego dołączono jego aktualne zdjęcie, jego lokalizację sprzed trzech dni oraz dane pozwalające na identyfikację jachtu - Elan Impression 434, Nazwa NAUTIS, Rejestracja Pol19474.



"Jeśli ktoś z Was miałby jakiekolwiek informacje na temat jego możliwego miejsca pobytu lub widział jego jacht, proszę o pilny kontakt. Każda informacja może być na wagę złota" - apeluje Przemysław Siedlecki.

Jak podkreślił "do tej pory została poinformowana o zaginięciu Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa na terenie Polski oraz Hiszpanii, które są w stałym kontakcie, lecz tak wielki obszar wody do poszukiwań nie jest łatwy". Szuka go m.in. wojskowy samolot CASA.

Jeżeli ktoś ma jakiekolwiek informacje na temat lokalizacji Polaka, proszony jest o kontakt pod numery telefonu do członków rodziny: Przemysław Siedlecki +49 157 761 903 66, Kamil Siedlecki +491635009621, Ewelina Siedlecka +48 504 065 037.

Jako pierwsze o sprawie poinformowało TVP Info.