Tajemniczy monolit znów się pojawił. "Jak to się tam znalazło?"

Tajemniczy monolit został zauważony przez policję w pobliżu Gass Peak w amerykańskim stanie Nevada. Funkcjonariusze z Departamentu Policji w Las Vegas prowadzili akcję poszukiwawczo-ratowniczą na północ od Las Vegas Valley, około godziny drogi od Las Vegas. Ludzie często wybierają się tam na piesze wędrówki.

"Widzieliśmy już wiele dziwnych rzeczy... Ale spójrzcie to!" - napisali policjanci w mediach społecznościowych dołączając zdjęcie lustrzanego prostopadłościanu wbitego w ziemię na środku pustyni. "Jak to się tam znalazło?" - pytają zdziwieni nietypowym znaleziskiem funkcjonariusze. Okazuje się, że takich monumentów jest dużo więcej.

Tajemnicze monolity. Zagadka wciąż nie została rozwiązana

Monolit z Las Vegas jest podobny do tych, które zaczęły być odkrywane cztery lata temu na całym świecie. Jeden z nich znaleziono na pustyni w stanie Utah, inny pojawił się na szczycie góry w Kalifornii oraz na wzgórzu w Rumunii. Doczekaliśmy się także polskiego odpowiednika tej konstrukcji, którą ktoś postawił w Warszawie.

Świat usłyszał o monolicie po raz pierwszy 18 listopada 2020 roku, gdy przedstawiciele Biura Bezpieczeństwa Publicznego w Utah opublikowali zdjęcia konstrukcji na swoim Facebooku. Z helikoptera wypatrzył ją biolog z Departamentu Ochrony Dzikiej Przyrody liczący owce.

Obelisk do złudzenia przypominał słynną konstrukcję z filmu Stanleya Kubricka z 1968 r. - "2001: Odyseja kosmiczna". Były to konstrukcje stworzone przez niewidzialnych kosmitów. Choć władze nie ujawniły jego dokładnego położenia, pasjonaci i wielbiciele teorii spiskowych odnaleźli go na własną rękę.

Reporterzy "The New York Times" podejrzewają, że oryginalna konstrukcja z Utah to projekt amerykańskiego artysty Johna McCrackena. Z kolei portal Insider na podstawie zdjęć z Google Earth ustalił, że monolit pojawił się na pustyni między sierpniem 2015 r. a październikiem 2016 r. - przez co najmniej cztery lata, nikt go nie zauważył.