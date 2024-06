Przed meczem Gruzja - Turcja na stadionie w Dortmundzie doszło do starcia między kibicami obu drużyn. Musiała interweniować policja, która rozdzieliła kilkudziesięciu agresywnych kibiców.

We wtorek pierwszy mecz ramach mistrzostw Euro 2024 rozegrały zespoły z grupy E - Gruzja oraz Turcja. Według relacji reportera agencji Reuters jeszcze przed spotkaniem na trybunach stadionu w Dortmundzie zrobiło się nerwowo.

Kibice siedzieli już na swoich miejscach godzinę przed pierwszym gwizdkiem. Czas ten spożytkowali na kłótnie i wyzwiska, które stopniowo przerodziły się w coś bardziej poważnego. Zaczęli przerzucać się kubkami i różnymi innymi przedmiotami.

Doszło też do przepychanek. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, które pokazuje wymianę ciosów między agresywnymi fanami.

W końcu na miejscu pojawiło się kilkudziesięciu policjantów, którzy musieli rozdzielić walczący tłum. W zamieszkach miało uczestniczyć około 40 osób, które udało się rozdzielić i uspokoić. Służby pozostały na trybunach aż do rozpoczęcia meczu.

Mecz Turcja - Gruzja. Emocje na murawie, nerwowo na trybunach

Nastroje wśród kibiców zgromadzonych na stadionie w Dortmundzie nieco ostudził rzęsisty deszcz, który padał przed i w trakcie meczu.

Wcześniej z powodu niekorzystnych prognoz pogody zamknięto strefę kibica w mieście, która mogłaby pomieścić 25 tysięcy osób oraz tego typu miejsca w Nadrenii Północnej-Westfalii. Dwie strefy zamknięto również w Berlinie.

Mimo to na stadion przybyły dziesiątki tysięcy kibiców, by wspierać reprezentacje swoich krajów. Byli świadkami świetnego widowiska. Mecz zakończył się zdecydowaną wygraną Turcji 3:1, ale Gruzini postawili twarde warunki rywalom i do końca byli w grze o korzystny rezultat.