Euro 2024. Kibice zaatakowali portugalskiego dziennikarza. Sprzeczne informacje

Do zdarzenia doszło w poniedziałek po południu. Reporter SIC Nuno Pereira relacjonował z Lipska zmagania piłkarzy na Euro 2024. Podczas wystąpienia na żywo, gdy mówił o wyjściu zawodników z hotelowego busa, doszło do przepychanki z kibicami.

Portugalski dziennikarz zaatakowany podczas Euro 2024

Transmisja została szybko przerwana, jednak widzowie zdążyli zobaczyć fragment incydentu. Widać tam, jak odwrócony tyłem do kamery dziennikarz kłoci się ze zgromadzonymi i kopie jednego z nich, a po chwili kilku fanów piłki nożnej szarpie Pereirę.

Zdaniem SIC to dziennikarz został zaatakowany i zareagował. Wydano w tej sprawie oświadczenie. "Dziś po południu dziennikarz SIC Nuno Pereira został zaatakowany przez grupę kibiców. Pchnęli go – podczas transmisji na żywo – na słup (maszt flagowy), przez co doszło do zwichnięcia ramienia" - czytamy.

Dodano, że na miejsce przybyła niemiecka policja i wezwano ambulans. Z uwagi na poniesione obrażenia reporter został przewieziony do Szpitala Uniwersyteckiego w Lipsku, gdzie wykonano mu badania i potwierdzono uraz. "Według wstępnej oceny lekarzy powinien przejść operację barku, ale zlecono kolejne badania" - przekazano.

W oświadczeniu podano również, że zdaniem niemieckiej policji to właśnie dziennikarz był prowodyrem agresji, ale jednocześnie podkreślono, że "wydarzyło się coś dokładnie odwrotnego", a osoby wykonujące swoją prace poniosły konsekwencje.