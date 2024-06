Kapitan samolotu zmarł w trakcie lotu z Egiptu do Arabii Saudyjskiej. Stery przejął drugi pilot, a maszyna musiała lądować awaryjnie na innym lotnisku.

W środę, w trakcie rejsu Airbusa A320 (należącego do prywatnej firmy Sky Vision Airlines) z Egiptu do Arabii Saudyjskiej doszło do tragedii.

Jak informował portal Egypt Independent, nagle z głośników pasażerowie usłyszeli komunikat. - Przepraszamy za zmianę trasy lotu - zaczął pilot.

Incydent w samolocie z Egiptu. Zmiana trasy

Do sieci trafiło nagranie, na którym widać przestraszonych sytuacją pasażerów, wsłuchujących się w słowa pilota. Kapitan poinformował, że w trakcie rejsu doszło do niespodziewanej sytuacji. - Trasa została zmieniona w związku ze śmiercią mojego brata i przyjaciela, pilota samolotu, kapitana Hassana Youssefa Adasa - powiedział. Miejscowe media informują, że mężczyzna wcześniej miał zgłaszać problemy zdrowotne.

W związku z dramatyczną sytuacją samolot lecący z Kairu do miasta Taif musiał lądować awaryjnie na lotnisku w innej części Arabii Saudyjskiej - w Dżuddzie.

Kolejne dramatyczne zdarzenie w samolocie

Do innej tragedii w samolocie doszło w czwartek podczas rejsu z Joplin w stanie Missouri do Chicago. Jak przekazał "Daily Express US" ośmioletnia Sydney Weston leciała z rodzicami na wakacje. W trakcie zauważyli oni jednak, że przestała reagować.

Samolot awaryjnie wylądował w stanie Illinois, gdzie próbowało ratować życie dziewczynki, jednak bezskutecznie. Sekcja zwłok, która pozwoli ustalić szczegóły, zostanie przeprowadzona w piątek.