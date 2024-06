W Szwecji Anders Bodegard uważany był za jednego z najwybitniejszych tłumaczy. Jego przekłady literackie z języka polskiego i francuskiego uchodzą za niedościgniony wzór dla adeptów sztuki translatorskiej. Z francuskiego przełożył m.in. dzieła Gustave'a Flauberta oraz Alberta Camusa.

Nie żyje Anders Bodegard. Wybitny tłumacz miał 80 lat

Informacje o śmierci Bodegarda przekazała Fundacja Wisławy Szymborskiej oraz polski oddział PEN Clubu. Tłumacz nie tylko przyjaźnił się z polską noblistką i tłumaczył jej teksty, ale również dzięki niemu powstały szwedzkie wersje reportaży Ryszarda Kapuścińskiego. Przekładał również m.in. prozę Pawła Huellego.

W styczniu, w 80. rocznicę urodzin, przyjaciele Bodegarda wydali zbiór jego tekstów poświęcony pracy nad tłumaczeniami zatytułowany "Kontrabanda, kontredans. Z życia tłumacza".

ZOBACZ: Tragedia podczas mszy. Zmarł ks. Jan Adamczyk

Podczas promocji w słynnym sztokholmskim antykwariacie Ronnells zebrały się tłumy studentów Bodegarda, jego współpracowników i znajomych. Sam autor z powodu postępującej choroby nie mógł być obecny. Wielu przeczuwało, że mogą to być ostatnie urodziny mistrza.

Jak wspomina szwedzki dramaturg Magnus Florin, Bodegard świetnie czuł się na scenie Królewskiego Teatru Dramatycznego w Sztokholmie kiedy były prezentowane przedstawienia przełożonych przez niego sztuk.

Bodegard był laureatem wielu nagród

Bodegard uważał, że w tłumaczeniu ważna jest nie tylko odpowiedź na pytanie, co to znaczy, ale również: jak to brzmi. "Głos jest niewidzialnym zjawiskiem, które można usłyszeć, poczuć, posmakować i powąchać" - podkreślał.

Jak przypomina Fundacja Wisławy Szymborskiej, Bodegard był również laureatem wielu ważnych nagród i odznaczeń, m.in. Polskiego PEN Clubu, nagrody translatorskiej De Nios (1994), Nagrody Instytutu Książki – Transatlantyk (2006), Krzyża Komandorskiego Orderu Zasługi RP (2018), Nagrody Translatorskiej Ryszarda Kapuścińskiego (2018).

ZOBACZ: Polska żegna zmarłego żołnierza. W całym kraju zawyły syreny

Ponadto tłumacz został laureatem prestiżowej nagrody Letterstedtska Priset przyznawanej przez szwedzką Królewską Akademię Nauk (2012).

Bodegard prowadził na Uniwersytecie Soedertoern pod Sztokholmem kurs tłumaczeniowy, dzięki czemu wychował w Szwecji kolejnych tłumaczy literatury polskiej. W latach 1981-83 był wykładowcą w Polsce, gdzie wspierał Solidarność.

"Studenci go uwielbiali, szybko też zadomowił się w krakowskim środowisku literackim" - pisał Zagajewski na łamach szwedzkiej gazety "Dagens Nyheter" z okazji 75. urodzin tłumacza.