W środowe południe w całej Polsce zawyły syreny. W ten sposób kraj oddaje cześć poległemu na granicy z Białorusią żołnierzowi - 21-letniemu sierżantowi Mateuszowi Sitkowi, który został śmiertelnie ugodzony nożem przez jednego z migrantów.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się w miejscowości Nowy Lubiel. Na miejscu pojawili się funkcjonariusze służb mundurowych, w tym policji i Służby Granicznej. Wydarzenie wstrząsnęło całą Polską, a w jego konsekwencji rząd podjął zdecydowane działania. Zapadła między innymi decyzja o utworzeniu strefy buforowej.

Zmarły Mateusz Sitko żegnany jest z honorami. Pośmiertnie został awansowany na stopień sierżanta oraz odznaczony Złotym Medalem "Za zasługi dla obronności kraju".

Syreny w całym kraju. Ostatnie pożegnanie Mateusza Sitko

Do tragicznego zdarzenia doszło pod koniec maja - to wówczas młody żołnierz blokował wyłom w stalowej zaporze na granicy z Białorusią. Jedna ze znajdującej się po drugiej stronie osób ugodziła go nożem. Poważnie ranny przetransportowany został do szpitala w Hajnówce, a następnie do Warszawy, gdzie zmarł 6 czerwca.

ZOBACZ: W całym kraju zawyją syreny. Wyjątkowy powód



"Wspólnie uczcijmy jego pamięć" - zaapelowała w mediach społecznościowych Polska Policja.

Uroczystość nie została udokumentowana przez media z uwagi na prośbę 1. Warszawskiej Brygady Pancernej. "Prosimy o uszanowanie niezwykle trudnego czasu dla rodziny" - wskazano w oświadczeniu.