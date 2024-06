"Zetki" i "silversów" trapią te same zmartwienia. Nowy raport

Raport "Łączy nas zdrowie" przedstawił dane na temat tego, co trapi Polaków - w miejscach pracy i poza nimi. Jak się okazało, zmartwień nie brakuje, ale jedno wysuwa się na prowadzenie: jest to troska o zdrowie najbliższych.

Badanie dla enel-med objęło przedstawicieli czterech pokoleń: pokolenia baby boomers (urodzonego w latach 1946 - 1964), pokolenia X (lata 1965 - 1980), pokolenia Y (1980 - 1995) i pokolenia Z (1995 - 2012). To właśnie oni są uczestnikami obecnego polskiego rynku pracy.

"Choć dla każdego z nich można znaleźć wspólny mianownik, to zmiany społeczne, postęp technologiczny i globalizacja powodują, że oczekiwania i potrzeby Polaków w kontekście sytuacji zawodowej są bardzo często kwestią indywidualną" - podkreślono w raporcie.

Pokolenia Polaków zgodne. Martwią się o zdrowie

Raport miał na celu skupienie się na podejściu "do szeroko rozumianego zdrowia w kontekście rynku pracy" pracowników z pokolenia Z (obecnie w wieku 18-30 lat) oraz tzw. silversów, czyli pracowników 50+. Uzyskane wyniki pokazują, że 38 proc. spośród tych młodszych niepokoi się przede wszystkim utratą pracy. Z kolei dla pokolenia z większym doświadczeniem ważniejszą kwestią jest wynagrodzenie (34 proc.).

Jedna kwestia pozostaje dla nich wspólna: 47 proc. "zetek" i 59 proc. "silversów" martwi się zdrowiem najbliższych. Różnica leży w zdrowiu psychicznym, które pokolenie Z traktuje na równi z fizycznym (po 27 proc. wskazań), podczas gdy dla silversów odgrywa on nieznaczną rolę (7 proc.) w porównaniu z troską o kondycję fizyczną (44 proc.).

"Psycholog zwraca uwagę, że wyniki badania odzwierciedlają szeroką zmianę pokoleniową i kulturową w postrzeganiu i zarządzania dobrostanem psychicznym. Przede wszystkim młodsze pokolenia mają bardziej progresywne podejście do zdrowia psychicznego niż silversi i są bardziej nastawieni na szukanie pomocy, niż radzenie sobie samemu" - wskazano.

Na drugim miejscu w zakresie niepokojów Polaków znalazła się obawa przed wybuchem konfliktu zbrojnego z udziałem naszego kraju - zadeklarowało ją 40 proc. badanych. Trzecie miejsce zajęła troska o sytuację finansową - 37 proc.

Co trapi Polaków w miejscu pracy?

Z kolei w obszarze zawodowym pierwsze miejsce wśród zmartwień zajęła kwestia wynagrodzenia. "Tę obawę wyraża 35 proc. pracowników. Kolejnym budzącym obawy aspektem jest możliwość utraty pracy, co dotyczy 33 proc. badanych. Dużą grupę Polaków martwi także wykluczenie z pracy zawodowej z powodu poważnego zachorowania (25 proc.), jest to zdecydowanie częściej obawa "silversów" (29 proc.) niż "zetek" (18 proc.)" - napisano w raporcie.

Co więcej, 15 proc. "zetek" i 13 proc. "silversów" martwi się się zagrożeniem i konkurencją ze strony sztucznej inteligencji i robotyzacji. "To, co różni oba pokolenia, to podejście do swoich kwalifikacji. Co piąta "zetka" obawia się, że nie jest odpowiednio wykwalifikowana, podczas gdy pracownicy 50+ niemal nie znają tej obawy (2 proc.)" - podkreślono.

Badanie przeprowadzono zdalnie na ogólnopolskim panelu Ariadna z udziałem trzech grup respondentów: osób aktywnych zawodowo w wieku 18 i więcej lat, osób aktywnych zawodowo w wieku 18-30 lat oraz osób aktywnych zawodowo w wieku powyżej 50 lat. Badanie zostało przeprowadzono na dużej i zróżnicowanej próbie w okresie od 19 do 29 kwietnia 2024 roku.