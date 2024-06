Sieć od kilku miesięcy zalewają przerażające nagrania z ulic Filadelfii i Skid Row w Los Angeles, gdzie do nielegalnego obrotu wprowadzony został fentanyl - silnie uzależniający lek o działaniu narkotycznym. Na filmikach zobaczyć można głównie młode osoby, "zawieszone" bezwładnie na środku jezdni i chodników w groteskowych pozach.

Wzrastająca popularność substancji wśród uzależnionych w Stanach Zjednoczonych wskazywała, że kwestią czasu jest dotarcie środka do krajów europejskich. Policja potwierdza, że dziś obecny jest również w Polsce.

Niebezpieczny środek trafił do nielegalnego obrotu w Polsce

- Fentanyl to opioidowy lek przeciwbólowy, który stosujemy w lecznictwie zamkniętym, stosujemy w onkologii, ponieważ ma bardzo wąskie wskazania do stosowania: to ból nowotworowy, to analgosedacje, czyli wprowadzenie do śpiączki farmakologicznej - tłumaczył w rozmowie z Polsat News dr Eryk Matuszkiewicz.

Jak wyjaśnia toksykolog, oficjalna sprzedaż leku jest w ścisły sposób monitorowana, ale jak się okazuje, w stosunkowo łatwy sposób substancję można otrzymać poprzez źródła w internecie.

- Wiemy z doniesień rodzin pacjentów, czy nawet ich samych, że są specjalne aplikacje, portale internetowe, gdzie można ten lek nabyć w sposób absolutnie nielegalny. Istnieje ciemna strona internetu [Darknet – przyp. red.], gdzie też można nabyć ten rodzaj preparatu - powiedział lekarz.

Jak podkreślił dr Matuszkiewicz, zagrożenie związane z niekontrolowanym zażywaniem leku jest ogromne. - Przedawkowanie grozi głębokimi zaburzeniami świadomości, a przede wszystkim wyłączeniem ośrodka oddechowego - po prostu przestajemy oddychać, bo jeśli ten ośrodek nie będzie funkcjonował, to niestety nic nie jest w stanie pobudzić naszego oddechu - poinformował, dodając że po czterech minutach braku oddechu następuje zatrzymanie krążenia, które kończy się śmiercią.

Toksykolog ostrzega i bije na alarm: Nie wiemy, w co się pakujemy

Toksykolog zaznaczył, że dodatkowym niebezpieczeństwem jest fakt, że środki kupowane na czarnym rynku często są "chrzczone", poprzez dodawanie do nich innych substancji, mających na celu wzmocnienie działania.

- Przebieg tej intoksykacji, czyli to, co będzie się z nami działo po użyciu, naprawdę może być bardzo różny i możemy absolutnie nie zdawać sobie sprawy z tego, jak to będzie przebiegać i jakie niebezpieczeństwo to dla nas niesie, w co, mówiąc kolokwialnie, się pakujemy - orzekł specjalista.

Fentanyl ma jedno z najsilniejszych działań uzależniających, a już po kilkunastu zażyciach można mieć stuprocentową pewność nałogu. W legalnym obrocie lek jest stosunkowo drogi - mała ampułka zawierająca 2 ml substancji kosztuje ok. 300 zł. Można być jednak pewnym, że na czarnym rynku będzie zdecydowanie tańszy. - To szalenie niebezpieczne i niepokojące - tłumaczy dr Eryk Matuszkiewicz.

Policja: Fentanyl na czarnym rynku w Polsce to wciąż margines

Policja informuje, że choć fentanyl pojawił się już w polskim "podziemiu", to póki co obrót substancją jest śladowy. W czasie od stycznia 2022 r. do połowy kwietnia 2024 r. zabezpieczono 252,2 g tej substancji i jej pochodnych. Dla porównania, tylko w przeciągu pierwszych pięciu miesięcy bieżącego roku służby zabezpieczyły 17,5 tony innych środków odurzających.

Zainteresowanie narkotykiem jednak stale rośnie, a niebezpieczeństwo jego użytkowania jest zdecydowanie wysokie. W listopadzie ubiegłego roku w wyniku przedawkowania zmarła 19-letnia mieszkanka Poznania.