Z przewidywań IMGW wynika, że poniedziałek będzie ciepły. W dzień miejscami możemy liczyć na przelotne opady deszczu. Po południu i wieczorem na zachodzie prognozowane są także burze, lokalnie z gradem.

Tygodniowa prognoza pogody. Fala upałów

Temperatura maksymalna wyniesie od 23 st.C na północnym zachodzie, po 28 st. C na południowym wschodzie. Nad morzem będzie nieco chłodniej, bo około 21 st. C. W czasie burz wiatr osiągnie w porywach do 75 km/h.

We wtorek rozpocznie się trzydniowa seria upałów. Tego dnia termometry pokażą nawet do 30 st. C w regionach centralnych i południowo-zachodnich. Najmniejszych wartości możemy spodziewać się na Wybrzeżu. Tam słupki rtęci zmierzą maksymalnie 26 st.C.

Na wtorek prognozuje się także okresowe zachmurzenie z opadami deszczu i burzami, które ominą jedynie południowy wschód. Burze mogą przynieść nawet 5-40 litrów deszczu na metr kwadratowy.

Przed nami tropikalna noc. Za dnia pik temperatury

Noc z wtorku na środę w południowych częściach Polski może okazać się nocą tropikalną, ponieważ temperatura może utrzymać się poniżej 20 stopni C.

W środę będzie jeszcze goręcej - to właśnie na ten dzień prognozuje się szczyt fali upałów. Maksymalna temperatura wyniesie do 33 stopni C na południowym zachodzie. W centralnej i południowo-wschodniej Polsce słupki rtęci powinny wskazać 32 st. C. Trochę chłodniej będzie na północy, gdzie wartości nie powinny przekroczyć 30 st. C, a na Wybrzeżu - 24 st. C.

W ciągu dnia towarzyszyć będą nam chmury, miejscami popada też deszcz. Sumy opadów mogą sięgnąć 10-40 l/mkw. Lokalnie może też zagrzmieć.

Ochłodzenie pod koniec tygodnia. Niewielkie

Czwartek przyniesie niewielki spadek temperatury. Najcieplej będzie na południowym zachodzie, gdzie termometry wskażą do 27 stopni C., a najchłodniej ponownie w północno-zachodniej Polsce - 22 stopnie.

W ciągu dnia spodziewamy się chmur i lokalnych opadów deszczu.