Pogoda w nocy z niedzieli na poniedziałek może nie sprzyjać spokojnemu snu, a to wszystko przez głośne burze, które przejdą wtedy nad Polską. Szczególnie narażona będzie wschodnia część kraju.



"Burze, które utworzą się w ciągu dnia we wschodniej połowie kraju, w nocy będą powoli przemieszczać się dalej na wschód, stopniowo wygasając. Będą im towarzyszyć opady deszczu do 10-15 mm, początkowo możliwe porywy wiatru do około 60 km/h" - głosi komunikat IMGW.

Prognoza pogody. Synoptycy ostrzegają przed burzami

Ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia związku z burzami wydano dla części województwa mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego i małopolskiego. Tam opady deszczu mogą dochodzić do 30 mm, a porywy wiatru do 70 km/h. Lokalnie towarzyszyć im będzie mały grad.

Synoptycy ostrzegli także przed możliwymi mgłami oraz sporym spadkiem temperatury. W nocy najzimniej będzie w województwie łódzkim, gdzie temperatura spadnie do 11 st. C. oraz na północy kraju, gdzie temperatura osiągnie 8 st. C. W całym jednak kraju temperatura nie przekroczy 17 st. C.



Niestety gwałtownym burzą towarzyszyć będą obfite opady, które mogą doprowadzić do gwałtownego wzrostu stanu wody.

Ostrzeżenia IMGW. Możliwe podtopienia na miejskich obszarach

"W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych" - ostrzegli synoptycy IMGW.

"Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego występowania może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich)" - uściślono.



Chociaż prognozy mogą zwiastować niespokojną noc, to jednak zarówno burze, jak i same opady mają powoli ustępować. Poniedziałkowy poranek rozpocznie się pochmurno, ale z czasem niebo zacznie się przejaśniać, a termometry wskażą blisko 30 st. C.