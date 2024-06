XIX-wieczny pałac Stolbergów we Wrocławiu stanął w płomieniach w niedzielę wieczorem. 16 zastępów straży pożarnej wzięło udział w akcji gaśniczej. Jak podała KM PSP we Wrocławiu, obiekt był pustostanem.

W niedzielę wieczorem wybuchł pożar w XIX-wiecznym pałacu Stolbergów we Wrocławiu. Oficer dyżurny Państwowej Straży Pożarnej otrzymał zgłoszenie o pożarze zabytkowego budynku o godzinie 20:36.

Pożar pałacu Stolbergów. W akcji 16 zastępów straży pożarnej

W akcji gaśniczej wzięło udział 16 zastępów straży pożarnej. Jak podała KM PSP w swoich mediach społecznościowych, nie ma informacji o osobach poszkodowanych.

"Trwają działania gaśnicze przy pożarze pustostanu. Obiekt cały objęty ogniem" - przekazano przed godziną 22:00.

Akcja gaśnicza zabytkowego pałacu przy ul. Pęgowskiej na osiedlu Świniary trwała całą noc z niedzieli na poniedziałek.

Wrocław: Pożar pałacu Stolbergów

Neogotycki pałac Stolbergów został wzniesiony w 1845 roku. Budynek od końca XIX wieku do 1945 roku należał do miasta, później zaś przejęło go Państwowe Gospodarstwo Rolne. Obecnie należy do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, jednak w marcu pojawiła się oferta jego sprzedaży.

Jak podkreślają mieszkańcy Świniar, pałac od dawna nie był remontowany i przez to był w bardzo złym stanie technicznym.