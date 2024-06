Paweł Grzesiowski został nowym Głównym Inspektorem Sanitarnym, zastępując na tym stanowisku Krzysztofa Saczkę. Powołał go premier Donald Tusk na wniosek minister zdrowia. GIS poinformował o tym w komunikacie, w którym przybliżył sylwetkę nowego inspektora.

Premier zadecydował. Paweł Grzesiowski powołany na Głównego Inspektora Sanitarnego

Grzesiowski ukończył wydział lekarski na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Otrzymał tytuł doktora nauk medycznych, jest specjalistą w dziedzinie pediatrii i ekspertem w kwestii profilaktyki zakażeń.

ZOBACZ: Ruch resortu zdrowia ws. niepokojących doniesień. Będzie nadzór nad grupą leków



"W latach 1989-1998 asystent, potem adiunkt w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie, następnie kierownik Zakładu Profilaktyki Zakażeń i Zakażeń Szpitalnych w Narodowym Instytucie Leków w Warszawie. Wykładowca akademicki od 2001 r., m.in. na Wydziale Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie, w Studium Podyplomowym Prawa Medycznego Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego" - wymieniono w komunikacie.



Dodano, że współpracuje z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

Zmiany w GIS. Grzesiowski: Najważniejszy jest dla mnie odbiorca

Ponadto jest autorem i współautorem 250 publikacji naukowych zarówno w kraju, jak i zagranicą. Poprzez swoje działania popularyzuje wiedzę medyczną. Grzesiowski to także laureat nagrody "Wielkiego Edukatora" Stowarzyszenia Dziennikarzy dla Zdrowia. W czasach pandemii często występował w mediach w roli eksperta.



Sam o sobie mówi jako o "emisariuszy wiedzy medycznej". "Najważniejszy jest dla mnie odbiorca. Jeżeli źle przekażę wiedzę, np. w sposób niezrozumiały, bo chcę błysnąć mądrym zwrotem, to po prostu jest stracony czas – mój i odbiorcy. To chyba jest podstawowa recepta" - zacytował go GIS.