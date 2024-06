Były prezes hiszpańskiej federacji piłki nożnej Luis Rubiales stanie przed sądem. Ma to związek z incydentem z zeszłego roku, podczas którego Hiszpan pocałował piłkarkę w usta. Do tej pory - za te wydarzenia - Rubiales został m.in. zawieszony na 90 dni przez FIFA, teraz prokuratura domaga się blisko trzech lat pozbawienia wolności i odszkodowania finansowego.

W poniedziałek sąd nadzorujący proces byłego szefa hiszpańskiej federacji piłki nożnej Luisa Rubialesa poinformował, że Hiszpan odpowie przed wymiarem sprawiedliwości. Były piłkarz będzie sądzony za incydent z piłkarką Jennifer Hermoso.

Luis Rubiales odpowie przed sądem za pocałowanie piłkarki

Do sytuacji doszło w sierpniu 2023 roku, kiedy kobieca reprezentacja piłki nożnej Hiszpanii zdobyła Mistrzostwo Świata. Na ceremonii medalowej Rubialesa pocałował Hermoso prosto w usta. Z uwagi na fakt, że wydarzenie transmitowano na żywo, cały świat zobaczył incydent. Wywołało to powszechne oburzenie opinii publicznej, a wiele osób domagało się usunięcia Hiszpana z federacji.

Zawodniczka zgłosiła sprawę do prokuratury, a ta złożyła pozew przeciwko Rubialesowi do Sądu Krajowego w Madrycie. Po tym jak Hermoso i kilka innych zawodniczek zrezygnowało z gry w drużynie La Roja, wyrażając w ten sposób swój sprzeciw i potępienie dla zachowań naruszających godność kobiet, działania podjęła FIFA.

Organizacja zawiesiła Hiszpana na 90 dni i wszczęto wobec niego postępowanie dyscyplinarne. Ostatecznie we wrześniu Rubiales sam złożył rezygnację z zajmowanych stanowisk w RFEF i UEFA, a miesiąc później komisja dyscyplinarna FIFA ogłosiła, że były szef federacji ma zakaz pełnienia jakichkolwiek funkcji w piłce nożnej na trzy lata.

Proces odbędzie się w Audiencia Nacional, madryckim sądzie, który zajmuje się skomplikowanymi sprawami. Prokuratura domaga się dla Luisa Rubialesa kary dwóch i pół roku pozbawienia wolności. 12 miesięcy za napaść seksualną i 18 miesięcy za zmuszanie zawodniczki do twierdzenia, że pocałunek odbył się za obopólną zgodą.

Prokuratura chce kary więzienia i odszkodowania dla zawodniczki

Prokuratura chce również dwuletniego okresu zawieszenia po odbyciu kary oraz zapłaty 50 tys. euro odszkodowania dla poszkodowanej zawodniczki.

Ponadto, trzech byłych współpracowników Hiszpana jest również sądzonych za wywieranie presji na Hermoso. Jest to były trener kobiet Jorge Vilda, dyrektor reprezentacji mężczyzn Albert Luque i szef marketingu federacji Ruben Rivera.

Do tej pory Rubiales twierdził, że sprawa została wyolbrzymiona i on nie ma sobie nic do zarzucenia. W kwietniu tego roku w wypowiedzi dla prywatnej hiszpańskiej stacji telewizyjnej La Sexta tłumaczył, że nie może zrozumieć, w jaki sposób pocałunek mógł zostać uznany za napaść na tle seksualnym, ponieważ "nie było w nim żadnego kontekstu seksualnego". Zaprzeczył również, jakoby miał nakłaniać Hermoso do wypowiadania się w jego obronie.

Zawodniczka jest innego zdania. Uważa, że nie wyraziła zgody na pocałunek i była pod stałą presją, by bronić Rubialesa.