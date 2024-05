Dwóch hiszpańskich pielgrzymów zostało stratowanych przez krowę. Pątnicy zmierzali do katedry w Santiago de Compostela. Pech chciał, że trasa ich wędrówki przebiegała w pobliżu pastwiska, na którym wypasało się agresywne zwierzę. Poszkodowani trafili do szpitala, jeden z nich jest ciężko ranny. To kolejny w ciągu kilku tygodni atak krów na pielgrzymów.