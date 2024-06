W poniedziałek rano Straż Graniczna opublikowała dane dotyczące sytuacji na granicy z Białorusią. Funkcjonariusze podsumowali w liczbach to, co działo się od piątku do niedzieli.

Okazuje się, że w tym czasie odnotowanych zostało prawie 430 prób przedostania się do Polski. Jedna osoba została zatrzymana za pomocnictwo.

Polskie służby udzieliły pomocy sześciu osobom.

Weekendowe interwencje nie były spokojne. W stronę funkcjonariuszy i żołnierzy często leciały kamienie.

Próby przekroczeń granicy. Trend się utrzymuje

Porównując dane SG za poprzedni weekend (liczony razem z piątkiem - red.) widać, że trend się utrzymuje. Wtedy zarejestrowano ponad 430 prób sforsowania polskiej granicy.

Nie zmieniła się też skala agresji, a w funkcjonariuszy leciały kamienie konary i petardy.

ZOBACZ: Granica z Białorusią. Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

Z danych za czwartek i środę wynika, że również w tygodniu liczba prób przekroczeń jest zbliżona. Pierwszego z wymienionych dni funkcjonariusze doliczyli się około 100, a dzień wcześniej ponad 150 prób.

Granica z Białorusią. Ataki na funkcjonariuszy i żołnierzy

Na granicy z Białorusią regularnie dochodzi do ataków na polskich funkcjonariuszy i żołnierzy. Do ostatniego znaczącego incydentu doszło w piątek.

"W rejonie Dubicz Cerkiewnych, karetka wojskowa została uszkodzona ciężkim przedmiotem, który został rzucony przez niezidentyfikowaną osobę z terytorium Białorusi. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń" - podało GDRSZ.

ZOBACZ: Strefa buforowa na granicy z Białorusią. Szef MSWiA podpisał rozporządzenie

Wcześniej mieliśmy do czynienia z tragicznym w skutkach atakiem. 6 czerwca zmarł żołnierz ciężko raniony przez jednego z imigrantów kilka dni wcześniej w okolicach Białowieży.

W odpowiedzi na zagrożenie rząd wprowadził tzw. strefę buforową. Rozporządzenie weszło w życie w czwartek i ma obowiązywać w sumie przez 90 dni.