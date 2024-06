Do Półwyspu Apenińskiego zbliża się antycyklon afrykański Minos, który spowoduje w tym tygodniu falę upałów. Najgoręcej będzie w południowej części Włoch, na północy - gdzie ma być "chłodniej", termometry w szczytowym momencie będą wskazywać około 35 st. C.

Nad basen Morza Śródziemnego nadciąga antycyklon afrykański, który przyniesie nad Półwysep Apeniński fale upałów. Termometry będą wskazywać nawet do 42-43 stopni Celsjusza.

Temperatury będą bardzo wysokie za sprawą gorącego, wilgotnego powietrza i mogą być wyższe nawet o 10 od średniej odnotowywanej w tym okresie.

W związku z tym zjawisku nadano imię Minos, sędziego z Piekła z "Boskiej komedii" Dantego.

Antycyklon Minos nad Włochami. Najgoręcej na południu

Początek tego tygodnia oznacza dla Włoch pierwszy w tym roku taki upał. Od wtorku w Rzymie i Florencji oczekuje się 34 stopni, a później ma być jeszcze cieplej.

Najwyższe wartości będą wskazywał od środy do piątku termometry w Apulii, na Sycylii i Sardynii, gdzie może być nawet do 43 st. C.

Na północy Włoch będzie nieco chłodnej, chociaż w szczytowym momencie może być 35 st. C.

Ministerstwo ostrzega. Alert dla kilku grup osób

Włoskie ministerstwo zdrowia wprowadzi z powodu upałów alert. W jego ramach pojawią się zalecenia, żeby unikać przebywania na powietrzu w najgorętszych porach dnia. Ostrzeżenie skierowane jest głównie do osób starszych, chorych i dzieci.

W mediach zaznacza się, że informacja o uciążliwych upałach musi być też skierowana do turystów zagranicznych, bo także oni są szczególnie narażeni na ich skutki podczas męczącego zwiedzania zabytków.

Palący upał zacznie ustępować w weekend wraz z nadejściem burz, choć pierwsze gwałtowne zjawiska atmosferyczne spodziewane są na północnym zachodzie półwyspu już w czwartek. Według prognoz spodziewane w tym czasie są ulewy, a nawet gradobicia.