Ostatnie ulewy w Polsce doprowadził do ogromnych strat. Odbudowanie tego, co zniszczyła woda, zajmie miesiące. Nad niektórymi miastami przeszły gigantyczne deszcze, które zalały m.in. ulice, parkingi i garaże. - Póki mieliśmy swoją pompę, to jej używaliśmy, ale jak zaczęła większa ilość deszczu lać z ulicy, to już nie było co ratować - relacjonuje w Polsat News jedna z osób.