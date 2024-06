Jak rozmnożyć rododendron? Z tym poradnikiem to banalnie proste

Przez lata narosło mnóstwo mitów mówiących, że rozmnażanie rododendronów jest bardzo trudne, a wręcz niemożliwe dla amatorów. Nic bardziej mylnego. Oczywiście istnieje kilka sposobów na uzyskanie sadzonek.

Wśród nich są jednak bardzo proste metody, z którymi każdy sobie poradzi. Wystarczy tylko odrobina wiedzy. Przyda się też cierpliwość.

Rozmnażanie rododendronów z nasion – sposób na uzyskanie unikalnych egzemplarzy roślin

Jak rozmnożyć rododendron? Jedną z najprostszych dróg jest zebranie jesienią nasion z rośliny macierzystej. Można posadzić je od razu – na rozsadniku lub na rabacie o kwaśnym podłożu. Dobrym pomysłem może być też wysianie ich wiosną do skrzynek wypełnionych ziemią do rododendronów, a następnie przesadzenie roślin do gruntu po upływie 6-12 miesięcy.

Atutem rozmnażania rododendronów z nasion jest możliwość uzyskania unikalnych egzemplarzy. Dlaczego? Ponieważ krzewy, które z nich wyrastają, nie zawsze są takie same, jak roślina mateczna. Na stwierdzenie tego trzeba będzie jednak trochę poczekać, ponieważ krzewy wyhodowane z nasion zakwitają po około 5 latach.

Jak rozmnożyć rododendron? Z sadzonek wierzchołkowych

Jeszcze prostszą metodą jest rozmnażanie rododendronów z sadzonek wierzchołkowych. W tym przypadku można mieć pewność, że wszystkie wyhodowane krzewy będą jednakowe, co ma znaczenie wtedy, gdy przeznacza się je na żywopłot. Co ważne, czynność ta jest wyjątkowo prosta.

Jak rozmnożyć rododendron z sadzonek? Wystarczy z bocznych pędów odciąć półzdrewniałe sadzonki o wysokości około 12 cm i odciąć dolne liście, pozostawiając jedynie 4 na samym szczycie. Następnie konieczne jest usunięcie około dwucentymetrowego paska kory i oprószenie go ukorzeniaczem. Kolejnym krokiem jest posadzenie rośliny w kwaśnym podłożu.

Jeśli sadzonki będą ukorzeniane na zewnątrz, należy pobrać je z rośliny macierzystej w lipcu. Dobrym pomysłem może być także odcięcie ich na przełomie listopada oraz grudnia oraz umieszczenie w doniczkach wypełnionych torfem lub podłożem do rododendronów, ponieważ sadzonki wypuszczają korzenie wyłącznie w kwaśnym podłożu.

Warto także pamiętać o tym, że ukorzeniające się sadzonki rododendronów potrzebują temperatury powyżej 20 stopni Celsjusza oraz stałego dopływu światła – nawet przez 12 godzin. W przypadku ukorzeniania ich w pomieszczeniu warto więc postawić je w miejscu, które jest regularne oświetlane i nagrzewane – na przykład w salonie.

Aby zapewnić im odpowiednią wilgotność, można nakryć doniczkę dużym słoikiem lub folią tak, aby nie dotykała liści. W ten sposób, kiedy nastaną ciepłe miesiące, można będzie przesadzić je do gruntu.

Rozmnażanie rododendronów przez odkład – na czym polega?

Sposobem na szybkie uzyskanie dużych sadzonek może być z kolei rozmnażanie rododendronów przez odkład. W tym celu należy dolny, giętki pęd przygiąć do ziemi. Najlepiej uprzednio wykonać w niej niewielki dołek i wypełnić go torfem. Pęd należy przymocować do gruntu, przyciskając go kamieniem albo drutem wygiętym w kształt litery U i przysypać ziemią.

Aby przyspieszyć ukorzenianie, można delikatnie skaleczyć pęd i posypać ukorzeniaczem. Kiedy po około 1-2 latach wypuści korzenie, należy odciąć go sekatorem od rośliny macierzystej i przesadzić w docelowe miejsce. Odkład najlepiej przeprowadzić w marcu, kwietniu lub sierpniu.

