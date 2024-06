– najlepszą porą na podlewanie trawnika jest wczesny ranek, około godziny 4-5. To wtedy niskie nasłonecznienie pozwala trawie efektywnie wchłonąć wodę. Wykonywanie tej czynności w godzinach południowych jest bezskuteczne (woda odparowuje) i niebezpieczne dla roślin („efekt soczewki” powoduje, że słońce skupiające się w kroplach, dodatkowo wysusza trawę). Mylne jest też myślenie, że warto nawadniać trawnik wieczorem. Gleba, jak i rośliny są nadal rozgrzane, przez co dodatkowa wilgoć stwarza idealny ekosystem do rozwoju chorób grzybowych.

– w czasie suszy lepiej podlewać trawnik rzadziej, ale obficiej. Zaleca się podlewanie dwa lub trzy razy w tygodniu, ale za to intensywne, tak aby woda dotarła do głębszych warstw gleby. Podlewanie na głębokość około 15-20 cm zachęca korzenie do wzrostu w głąb, co zwiększa odporność trawnika.