Migreny, zmęczenie, rozdrażnienie. Czy klimatyzacja jest dla nas zdrowa?

Nadeszły upały a wraz z nimi olbrzymi popyt na montaż klimatyzacji do domów, biur i centrów handlowych. Urządzenia tego typu pozwalają na precyzyjne sterowanie temperaturą w pomieszczeniu. Pełnią też szereg innych ważnych funkcji, które nie pozostają obojętne dla naszego zdrowia.

Liczba montowanych klimatyzatorów rośnie z każdym rokiem. Jeszcze 10 lat temu był to produkt zarezerwowany dla punktów usługowych i zamożnych Polaków.

Dzisiaj urządzenia tego typu znajdują się w przeciętnie, w co 15 mieszkaniu. Trudno się temu dziwić, bo klimatyzacja poza wpływem na temperaturę otoczenia, oferuje także inne korzyści. Producenci deklarują, że poprawia ona jakość powietrza poprzez filtrację, usuwając kurz, pyłki i inne alergeny. Czy to oznacza, że wpływa pozytywnie na stan zdrowia?

Zalety klimatyzacji w domu

Klimatyzacja pozwala nam utrzymać w pomieszczeniu komfortową temperaturę, niezależnie od panujących warunków na zewnątrz. Jest to szczególnie ważne dla osób starszych, chorych i dzieci, które są bardziej wrażliwe na upały. Nowoczesne urządzenia zostały wyposażone w specjalne filtry, które usuwają z powietrza kurz, pyłki i inne zanieczyszczenia.

Może to być pożądane przez alergików i osób z problemami układu oddechowego. Używanie klimatyzacji pozwala także zwiększyć poziom koncentracji oraz poprawić jakość snu, co z kolei ma wpływ na nasze samopoczucie i poziom energii w ciągu dnia. Jednocześnie badania pokazują, że tego typu produkty wcale nie muszą wiązać się wyłącznie z pozytywnym pływem na ludzkie zdrowie.

Negatywne aspekty działania klimatyzacji

Międzynarodowa Agencja Energii podaje, że korzystanie z klimatyzatorów i wentylatorów zużywa obecnie 10 proc. energii elektrycznej na całym świecie.

Szacuje się ponadto, że do 2050 roku dwa na trzy gospodarstwa domowe będą dysponowały własnym klimatyzatorem. Nie pozostaje to bez echa dla jakości powietrza, szczególnie w momencie silnego uzależnienia polskiej energetyki od węgla.

To jednak niejedyny negatywny wpływ działania klimatyzatorów na zdrowie. Badania opublikowane w International Journal of Epidemiology dowodzą, że ludzie użytkujący urządzenia tego typu zgłaszają więcej objawów chorobowych w stosunku do osób zamieszkujących budynki ze zwyczajną wentylacją.

Przybierają one formę: migreny, przewlekłych bólów głowy, zmęczenia czy rozdrażnienia. Wśród częstych objawów wymienia się także dolegliwości alergiczne, takie jak zapalenie śluzówek, przewlekłe zapalenie krtani, czy suchy kaszel.

Ryzykiem może być zanieczyszczenie klimatyzacji

Wiele problemów może sprawić także klimatyzacja zanieczyszczona. Mokre nawilżacze wężownic chłodzących, nagromadzenie kurzu czy brudu to tylko kilka z punktów, które zwiększają stężenie cząstek bakterii i wirusów w powietrzu.

ZOBACZ: Robaki kurzowe w domu. Niemal niewidoczne, ale groźne

Uczeni z Uniwersytetu Stanowego w Yobe zweryfikowali zanieczyszczenia mikrobiologiczne filtrów klimatyzatorów w instytucji szkolnictwa wyższego w Nigerii. Na tej podstawie odkryli aż sześć gatunków bakterii i trzy gatunki grzybów, które rozwinęły się w urządzeniu. W wielu miejscach zdarzają się też przypadki powstawania zarodków pleśni.

Czy warto używać klimatyzacji?

Popularna "klima" może być korzystna, ale jej niewłaściwe użytkowanie lub zaniedbanie konserwacji może prowadzić do problemów zdrowotnych. Ważne jest, aby stosować jej odpowiedzialnie i zgodnie z zaleceniami producentów.

Postuluje się także stosowanie nawilżaczy powietrza, aby utrzymać optymalny poziom wilgotności w pomieszczeniu i zapobiec nadmiernemu wysuszeniu powietrza. Eksperci podpowiadają, że nieefektywne jest także ustawienie zbyt niskich temperatur w klimatyzowanych pomieszczeniach.

