Pieczywo jest podstawowym elementem diety wielu ludzi na całym świecie. Od białego chleba po ciemny razowy, różnorodność dostępnych opcji może być przytłaczająca. W kontekście zdrowia, wybór odpowiedniego rodzaju pieczywa ma bardzo duże znaczenie. Dietetycy są zgodni: to właśnie ten chleb pomaga w odchudzaniu i dostarcza organizmowi niezbędnych składników odżywczych.

Z badań GUS wynika, że statystyczny Polak spożywa prawie 36 kilogramów pieczywa rocznie. Niestety w wielu przypadkach podstawowym kryterium wyboru chleba nie są jego właściwości zdrowotne, a cena.

Warto pamiętać, że dobrej jakości pieczywo jest źródłem węglowodanów, które stanowią podstawowe źródło energii dla organizmu. W chlebie możemy znaleźć także błonnik, witaminy z grupy B oraz minerały takie jak żelazo i magnez. Niekwestionowanym liderem w tym aspekcie pozostaje pumpernikiel.

Od "chleba dla ubogich" do symbolu wartościowego odżywiania

Historia pumpernikla sięga średniowiecza, kiedy to na terenie Niemiec i Skandynawii pieczono chleb z grubo mielonej mąki żytniej. Początkowo był on domeną klasztorów, gdzie mnisi udoskonalili recepturę i proces wypieku. Z czasem chleb ten stał się popularny wśród ludności i zyskał miano "chleba dla ubogich".

Na ziemie polskie pumpernikiel trafił w XVI wieku wraz z kupcami hanzeatyckimi. Szybko zyskał sobie uznanie i stał się ważnym elementem polskiej kuchni. Szczególną popularność zdobył na Pomorzu. Od 2009 roku jest wpisany na listę produktów tradycyjnych województwa pomorskiego w kategorii wyroby piekarnicze i cukiernicze.



Obecnie pumpernikiel jest znany i ceniony na całym świecie. Uchodzi za symbol zdrowego i wartościowego odżywiania, a jego bogata historia i niepowtarzalny smak sprawiają, że chętnie sięgają po niego zarówno miłośnicy tradycji, jak i osoby poszukujące nowych kulinarnych doznań.

Czym jest pumpernikiel?

Pumpernikiel to ciemny chleb razowy wypiekany z grubo mielonej mąki żytniej na zakwasie. Dodatkowo w jego składzie możemy spotkać melasę, miód lub ekstrakt z jabłek. Wyróżnia go charakterystyczna ciemna barwa, słodkawy smak i długa, nawet kilkunastogodzinna metoda wypieku (wariant europejski). Pumpernikiel jest nie tylko smaczny, ale również niezwykle zdrowy.

Pumpernikiel - bogactwo wartości odżywczych

Pumpernikiel to nie tylko smaczne, ale przede wszystkim zdrowe pieczywo, które warto włączyć do codziennej diety. Doskonale sprawdzi się na śniadanie lub kolację. Można go spożywać samodzielnie, ale także z różnymi dodatkami, w tym z twarożkiem, szynką, surowymi i pieczonymi warzywami lub dżemem. Jego wpływ na organizm przedstawia się następująco:

błonnik - pumpernikiel to bogate źródło błonnika, który wspomaga pracę układu pokarmowego, reguluje poziom cholesterolu oraz zapewnia uczucie sytości na dłużej.

- pumpernikiel to bogate źródło błonnika, który wspomaga pracę układu pokarmowego, reguluje poziom cholesterolu oraz zapewnia uczucie sytości na dłużej. witaminy i minerały - ten rodzaj chleba dostarcza organizmowi witamin z grupy B, żelaza, magnezu, cynku, fosforu i potasu. W ten sposób przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania organizmu, wspierając układ odpornościowy oraz regulując pracę serca i mózgu.

- ten rodzaj chleba dostarcza organizmowi witamin z grupy B, żelaza, magnezu, cynku, fosforu i potasu. W ten sposób przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania organizmu, wspierając układ odpornościowy oraz regulując pracę serca i mózgu. niski indeks glikemiczny - w porównaniu do białego pieczywa, pumpernikiel ma niższy indeks glikemiczny, co oznacza, że po jego spożyciu poziom cukru we krwi wzrasta wolniej.

- w porównaniu do białego pieczywa, pumpernikiel ma niższy indeks glikemiczny, co oznacza, że po jego spożyciu poziom cukru we krwi wzrasta wolniej. źródło lignanów – to naturalne związki chemiczne estrogenopodobne pochodzenia roślinnego, które chronią przed nowotworami, chorobami serca i osteoporozą.

Regularne spożywanie pumpernikla wspomaga także funkcjonowanie tarczycy, zdrowie reprodukcyjne oraz harmonię działania nerwów i mięśni.



Robiąc zakupy należy dokładnie sprawdzać skład produktu, w szczególności kwestie obecności cukru i innych sztucznych składników. Najwyższej jakości chleb można znaleźć w piekarniach rzemieślniczych, gdzie tradycyjne metody wypieku zapewniają doskonałą jakość.

