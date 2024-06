Centrala TOPR przekazała w czwartek informację o kolejnej tragedii w Tatrach. Turysta spadł z wysokości ze Zmarzłej Przełączki Wyżniej żlebem Honoratka i zginął na miejscu. Do zdarzenia doszło przed godziną 16.

Ze względu na niekorzystne warunki pogodowe ratownicy nie byli w stanie dotrzeć do turysty śmigłowcem. Na poszukiwania wyruszyli więc pieszo. Jak się okazało, jego ciało zatrzymało się nad ostatnim progiem w żlebie.

Do przeprowadzenia ewakuacji konieczne było użycie technik linowych. Ciało opuszczono na noszach do szlaku, a następnie przetransportowano na plecach do Schroniska Murowaniec, skąd zostało przewiezione do Zakopanego.

Niebezpiecznie w Tatrach. Wypadek za wypadkiem

W tym samym czasie w okolicy miał miejsce jeszcze jeden upadek z wysokości. Doszło do niego z Zawratowym Żlebie. Turystka miała jednak szczęście i do szpitala została przewieziona jedynie z potłuczeniami. Pomocy potrzebowała również jej towarzyszka, która została bezpiecznie sprowadzona ze szlaku.

Łącznie w wyprawach wzięło udział 18 ratowników. Akcje ratunkowe zakończyły się o północy. W oby przypadkach wypadki były wynikiem wędrówki po pokrytych śniegiem, stromych terenach. Górscy ratownicy apelują o ostrożność i nieprzecenianie swoich umiejętności.

Ratownicy ostrzegają. Nowe doniesienia o górskich wypadkach

Wypadki w górach mają miejsce na porządku dziennym. Również w czwartek doszło do niebezpiecznego zdarzenia w Górach Izerskich na Dolnym Śląsku. Piorun uderzył w pobliżu grupy turystów. Była to wycieczka szkolna składająca się z 24 osób. Do szpitala skierowano 13 z nich, z czego co najmniej dwie osoby były nieletnie.

- Nie było pacjentów w ciężkim stanie, ale porażenie prądem kwalifikuje do dalszej diagnostyki ze względu na możliwość zaburzeń rytmu serca czy poparzenia - wyjaśnił Piotr Bednarek, rzecznik Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze.