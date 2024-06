- Rzeczywiście, jest postęp jeśli chodzi o Roberta i na pewno sztab medyczny robi wszystko, żeby postawić go na nogi - powiedział Michał Probierz podczas konferencji prasowej. Pierwszy mecz Polaków już w najbliższą niedzielę z Holandią.

- Rzeczywiście, jest postęp jeśli chodzi o Roberta i na pewno sztab medyczny robi wszystko, żeby postawić go na nogi. Karol Świderski dziś normalnie wchodzi w trening. Obyśmy w najbliższym czasie byli wszyscy do dyspozycji - powiedział Michał Probierz podczas konferencji prasowej w Hanowerze, zabierając głos w sprawie zdrowia Roberta Lewandowskiego.

- Postęp oznacza, że wychodzi. Może być naderwanie duże, a może być naderwanie małe. Oficjalne stanowisko przekazałem, ono jest przekazane przez doktora. Robert najprawdopodobniej na mecz z Austrią dojdzie - dodał selekcjoner.

Euro 2024. Robert Lewandowski wróci na boisko w meczu z Austrią

Michał Probierz nie chciał wyjaśniać, jak wygląda terapia, której poddaje się kapitan polskiej drużyny. Jak wyjaśnił, leży to w gestii fizjoterapeutów, którym bezgranicznie ufa.

- Mamy podzielone role, ja się nikomu nie wcinam w to, w co nie trzeba. Kierowcy nie mówię, jak ma jechać. Jest lekarz z fizjoterapeutami, którzy działają i mam do nich pełne zaufanie, nie muszę pytać - stwierdził.

Kapitan polskiej drużyny doznał kontuzji podczas towarzyskiego spotkania z Turcją. Sportowiec poddał się intensywnym zabiegom krioterapeutycznym, by jak najszybciej móc wspomóc narodowa kadrę na boisku.

Trener przypomniał też przypadek Przemysława Frankowskiego, który tuż przed meczem z Walią doznał silnego stłuczenia mięśnia czworogłowego uda, a lekarze szybki zdołali przygotować go do powrotu na boisko.

Probierz nie zdradził, kto w meczu z Holandią zastąpi Roberta Lewandowskiego. Wyjawił jedynie, że będzie to "zawodnik z predyspozycjami".

Euro 2024. Michał Probierz przedstawia receptę na wygraną z Holandią

Jaki jest plan na pokonanie Holandii? Michał Probierz przedstawił prostą receptę: strzelić jedną bramkę więcej.

- Trzeba wyeliminować atuty (Holendrów - przyp. red.) - bardzo agresywny pressing, indywidualności, która posiadają. Trzeba wykorzystać każdy najmniejszy błąd Holandii, to jest klucz, żebyśmy się dobrze w tym spotkaniu prezentowali - stwierdził.

Selekcjoner wyjaśnił, że każdy z członków kadry narodowej przechodzi odprawy dotyczące zawodników przeciwnej drużyny. Każdy wyposażony jest także w iPad, na którym może sprawdzić informacje o poszczególnych piłkarzach - ich atuty i błędy, które popełniają.

- Nie możemy "nie grać w piłkę". Jeśli chcemy tylko wyjść na boisko i być na nim, by przetrwać, to nie mamy najmniejszych szans - orzekł Michał Probierz.

Zaznaczył, że każdy z zawodników stawia się na treningach i odprawach i daje z siebie wszystko, by w niedzielę odnieść oczekiwany sukces. Jednocześnie trener podkreślił, że piłkarze mają też sporo czasu wolnego, który mogą wykorzystać na spotkania z przyjaciółmi, czy odpoczynek. - Jak będą siedzieć i myśleć, to i tak nic nie wymyślą - żartował.

Mistrzostwa Europy 2024 w Niemczech. Polacy w niedzielę zmierzą się z Holandią

Zaledwie kilka godzin dzieli nas od pierwszego gwizdka na turnieju Euro 2024. Wielkie sportowe święto w Niemczech zainauguruje mecz gospodarzy z reprezentacją Szkocji, który rozpocznie się o godzinie 21. Wielbiciele piłki nożnej kibicować będą 24 narodowym drużynom, wśród których nie zabraknie Polski.

Nasza reprezentacja w rozgrywce grupowej zmierzy się z drużynami z Holandii, Austrii i Francji. Pierwszy mecz Polaków rozegrany zostanie w najbliższą niedzielę o godz. 15:00. Na boisku nie pojawi się jednak Robert Lewandowski.