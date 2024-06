Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim prezydent odznaczył Grażynę Ignaczak-Bandych Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w służbie państwu i społeczeństwu oraz za osiągnięcia w działalności publicznej i zawodowej.

Odchodząca szefowa Kancelarii Prezydenta podziękowała w mediach społecznościowych głowie państwa.

"Dziękuję Panu Prezydentowi Andrzejowi Dudzie za prawie 9 lat pracy na rzecz Pana Prezydenta, najpierw jako Dyrektor Generalny, a następnie Szef Kancelarii Prezydenta RP. Dziękuję za możliwość udziału w wydarzeniach, które umacniały znaczenie naszego kraju i budowały zaufanie obywateli" - napisała Ignaczak-Bandych na platformie X.

Zmiany w Pałacu Prezydenckim. Odchodzi ważny urzędnik

W poniedziałek Ignaczak-Bandych poinformowała, że poprosiła prezydenta Andrzeja Dudę o odwołanie z funkcji szefowej Kancelarii Prezydenta RP. Jak wówczas przekazała, prezydent przychylił się do jej prośby.

Prezydent RP @AndrzejDuda postanowieniem z dnia 12 czerwca 2024 r. odwołał z dniem 13 czerwca 2024 r. @GIBandych ze stanowiska Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. pic.twitter.com/qsgBVuivvC — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) June 13, 2024

- Praca w Kancelarii Prezydenta RP wymaga niezwykłego zaangażowania. Ze względu na problemy zdrowotne, dwa tygodnie temu, poprosiłam pana prezydenta, żeby mnie odwołał. A on się do tego przychylił - przekazała Interii Grażyna Ignaczak-Bandych. - W ubiegłym roku osiągnęłam wiek emerytalny. Co dalej, zobaczymy - dodała.

Interia ustaliła, że jedną z przyczyn odejścia Ignaczak-Bandych miał być także konflikt z Marcinem Mastalerkiem. Szef gabinetu prezydenta na antenie Polsat News zapewniał jednak, że nie ma z tym nic wspólnego.

Nową szefową Kancelarii została minister w KPRP Małgorzata Paprocka, która jest związana z Kancelarią Prezydenta RP od 2009 roku.

Prezydent RP @AndrzejDuda postanowieniem z dnia 12 czerwca 2024 r. odwołał z dniem 13 czerwca 2024 r. Małgorzatę Marię Paprocką ze stanowiska Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i jednocześnie powołał z dniem 14 czerwca 2024 r. Małgorzatę Marię… pic.twitter.com/VpVj5pXLv8 — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) June 13, 2024

Małgorzata Paprocka w latach 2010-2016 była zastępcą dyrektora, a w latach 2016-2020 dyrektorem Biura Prawa i Ustroju Kancelarii Prezydenta RP. Po karierze dyrektorskiej Paprocka została sekretarzem stanu.