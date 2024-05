Młody niedźwiedź złożył wizytę w jednym z domów w Cisnej w powiecie leskim. Zwierzę próbowało wejść przez okno. "Młody niedźwiedź już został przegoniony z powrotem do lasu" - podało Nadleśnictwo Cisna.

Nadleśnictwo Cisna o zdarzeniu powiadomiło w niedzielę. "Kto właśnie tłucze schabowe? Zdjęcie zrobione w piątek w Cisnej. Bez obaw - młody niedźwiedź już został przegoniony z powrotem do lasu" - napisano, załączając fotografię niedźwiedzia przy oknie.

Niedźwiedź przy oknie. "Gotowałam wtedy obiad"

W poniedziałek na miejscu była reporterka Polsat News Katarzyna Szczyrek. Jak przekazała, w rozmowie z rodziną zamieszkującą dom dowiedziała się, że zwierzę "regularnie do nich zagląda".

- Gotowałam wtedy obiad, okno miałam uchylone, bo było bardzo gorąco - mówiła Polsat News pani Anna, do której przyszedł niedźwiedź. - Raptem patrzę, a ktoś mi zagląda przez okno, patrzę, a tam niedźwiadek stoi na dwóch łapkach, więc zamknęłam to okno, bo się bałam, że wejdzie i chwyciłam za telefon, żeby zrobić zdjęcie - relacjonowała.

Obecny na miejscu był również pan Jacek, który usiłował "przegonić" zwierzę przy pomocy klaksonu. Jednak to dopiero służby ostatecznie doprowadził do tego, że niedźwiedź się oddalił.

ZOBACZ: "Niepokojące informacje" z Jordanowa. Niedźwiedź grasuje po mieście

Jak zaznaczyła pani Anna, nie radzi, by zbliżać się do młodego niedźwiadka. - Według mnie to zagubiony zwierzak, strasznie głodny - mówiła. Pani Anna nie wie, jak sytuacja będzie wyglądała, gdy zwierzę podrośnie.

Jak przekazała reporterka Polsat News obecnie niedźwiedź, któremu nadano imię Czesio, ma około dwóch lat i waży około 70 kg. Katarzyna Szczyrek w rozmowie z gminą dowiedziała się, że planowane jest odłowienie i wywiezienie niedźwiedzia, by nie stwarzał zagrożenia dla mieszkańców i żył spokojnie w innym miejscu w kraju.

WIDEO: Marcin Kierwiński wysłał pierwszy pozew. Chodzi o wystąpienie na Dniu Strażaka Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

anw/kg / Polsat News, Polsatnews.pl