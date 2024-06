Warszawska prokuratura poinformowała, że wszczęto śledztwo ws. podejrzenia przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przez byłego premiera Mateusza Morawieckiego, byłego szefa KPRM oraz pracowników MAP. Ma to związek z zakupem "środków ochrony indywidualnej" podczas pandemii w 2020 roku.

W czwartek Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformowała, że 12 czerwca 2024 r. wszczęto zostało śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych. Mowa tu m.in. o byłym premierze Mateuszu Morawieckim, szefie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michale Dworczyku, pracownikach i kierownictwie KPRM oraz o pracownikach Ministerstwa Aktywów Państwowych.

Prokuratura wszczęła śledztwo ws. zakupu środków ochrony w pandemii

Zdaniem służb wspomniane podmioty poprzez wydanie Spółkom Skarbu Państwa polecenia dokonywania zakupu środków ochrony indywidualnej w czasie pandemii w 2020 roku, działały na szkodę interesu publicznego Skarbu Państwa.

W komunikacie prokuratura przekazała, że chodzi również o "niedopełnienia obowiązków przez członków Zarządu Grupy LOTOS S.A. poprzez dokonanie zapłaty ustalonym kontrahentom za środki ochrony indywidualnej", które nie spełniały wymagań.

Co więcej, podkreślono, że w związku "nienależytym wykonaniem umowy" nie podjęto żadnych działań, co doprowadziło do "szkody majątkowej wielkich rozmiarów".

ZOBACZ: Mateusz Morawiecki domaga się dymisji premiera. "Niebywały skandal"

Mowa również o przekroczeniu uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przez pracowników Agencji Rezerw Materiałowych. Mieli oni przekazać zakupione środki ochrony - które nie spełniały wymagań - podmiotom leczniczym.

Podkreślono, że w ten sposób "sprowadzono niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób powodując zagrożenie epidemiologiczne lub szerzenie się choroby zakaźnej, działając tym na szkodę interesu publicznego oraz prywatnego".

Zawiadomienie zostało wszczęte w oparciu o zawiadomienie białostockiej Delegatury Najwyższej Izby Kontroli.