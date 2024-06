Do spięcia między politykami doszło po wystąpieniu Marka Sawickiego, który odniósł się do wypowiedzi Jacka Czerniaka, sekretarza stanu w resorcie rolnictwa. Polityk Lewicy mówił akurat o projektach związanych z prawem energetycznym i odnawialnymi źródłami energii, czyli OZE.

Emocje w Sejmie. Poszło o OZE

- Z przykrością stwierdzam, że nic nie rozumiecie, jeżeli chodzi o biogazownie rolnicze. One nie potrzebują ustaw, tylko decyzji, przeznaczenia części KPO. Zaraz zagraniczna konkurencja będzie wypracowywać swoje interesy, a Orlen będzie bankrutem. Skończcie z szykowaniem ustaw, które są do niczego nie potrzebne. Weźcie się do roboty i zacznijcie inwestować - powiedział Sawicki do Czerniaka.

Na te słowa zareagował Włodzimierz Czarzasty. - Marek, panie pośle, nie byłbym sobą gdybym ci nie przypomniał, w sposób bardzo delikatny, że szefem tego resortu jest Czesław Siekierski i mógłbyś go zapytać na klubie swoim o politykę w tej sprawie - zwrócił uwagę.

Włodzimierz Czarzasty odpowiedział Markowi Sawickiemu

W tym momencie Sawicki podszedł do mównicy, żeby powiedzieć coś Czarzastemu. - Nie masz czego prostować, gdyż Siekierski jest ministrem - odparł na to wicemarszałek Sejmu.

Następnie polityk ludowców wrócił na mównicę. - O tej sprawie ze wszystkimi ministrami rozmawiam od co najmniej pół roku - podkreślił wówczas Sawicki.

Niedawno poseł PSL odniósł się do kwestii biogazowni w swoich mediach społecznościowych.

"10 tyś. małych (300KW) szczytowych biogazowni rolniczych, przyłączonych do lokalnych sieci energetycznych, daje 9 GW mocy. Można je zbudować w 3-5 lat, ustabilizują podaż energii, zanim przebudujemy duże sieci przesyłowe. Dadzą zeroemisyjną produkcję żywności i dochody rolnikom" - napisał w serwisie X Sawicki.