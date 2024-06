Rozporządzenie o strefie buforowej przy granicy nie znajduje uzasadnienia w polskim prawie, łącznie z konstytucją - stwierdziła w programie "Lepsza Polska" Beata Siemaszko z fundacji "No To Ci Pomogę". Jej zdaniem rozmawiając o zaporze chroniącą przed atakami migrantów zapominamy o "czynniku ludzkim". Stwierdziła też, iż graniczna konstrukcja jest blokadą zwłaszcza dla "osób słabszych".

W drugiej części specjalnego wydania "Lepszej Polski" Dorota Gawryluk rozmawia z wójtem Hajnówki Lucyną Smoktunowicz, wicedyrektorem szpitala w Hajnówce dr n. med. Tomaszem Musiukiem oraz Beatą Siemaszko z fundacji "No To Ci Pomogę". Główne pytanie, jakie stawia prowadząca, to: "Coraz więcej przemocy na granicy z Białorusią. Czy strefa buforowa wystarczy, by zwiększyć bezpieczeństwo Polaków?".

Beata Siemaszko, wolontariuszka zaangażowana w pomoc na granicy, stwierdziła, że narracja obecnej ekipy rządzącej "wpisuje się w tory" poprzedniej i "generalnie stawia się na bezpieczeństwo" - stąd zapowiedzi modernizacji zapory oraz czasowy zakaz przebywania przy granicy. Przyznała, iż reżimy Putina oraz Łukaszenki przeprowadzają rodzaj ataku na Polskę, nasyłając kolejnych obcokrajowców.

Jak jednak zauważyła, rozmawiając o granicznej zaporze, powinniśmy zwracać uwagę na "czynnik ludzki". - Nigdy nie zdarzyło się w Białowieży zagrożenie ze strony uchodźców. To niezwykle istotny temat, którego staramy się nie dostrzegać w debacie - uznała.

Beata Siemaszko: Rozporządzenie ws. strefy buforowej jest niezgodne z prawem

Zdaniem przedstawicielki fundacji "No To Ci Pomogę" zapora stanowi utrudnienie "w przypadku nieregularnego przekraczania granicy". - Stanowi szczególne utrudnienie dla osób słabszych; mówię o kobietach, dzieciach, osobach z niepełnosprawnościami, które za płotem również się znajdują - wyliczyła.

W jej ocenie, "biorąc pod uwagę bezpieczeństwo kraju", prawa człowieka i zapisy konstytucji powinny być nadrzędne. - Prawnicy podnoszą, że nie powinno ograniczać praw obywatelskich na podstawie rozporządzenia - podkreśliła.

Jak uznała, zarówno obecne rozporządzenie ws. przebywania przy granicy, jak i wprowadzone za rządów PiS, "absolutnie nie znajduje uzasadnienia w podstawach prawnych Polski, łącznie z konstytucją". Według niej "to niedopuszczalne, aby po raz drugi legalizować prawo, które jest sprzeczne z naszymi ustawami, ustawą zasadniczą (konstytucją - red.) przede wszystkim".

"Część osób, które znajdują się za płotem, to ta 'maszyna' - wojna hybrydowa"

Beata Siemaszko przyznała, że bardzo często słyszy od premiera i ministra obrony narodowej, iż do Polski próbują przedostać się "grupy niebezpieczne". - Nie mogę kwestionować tego, że wśród osób, które usiłują przekroczyć granicę, takie "grupy niebezpieczne" się znajdują - stąd wypadek, który się wydarzył nie tak dawno - zaznaczyła.

Wtedy dodała: - Natomiast proszę nie zapominać, że część osób atakujących, które znajdują się bezpośrednio za płotem, to ta maszyna, którą nazywamy "wojną hybrydową". Nie mają absolutnie nic wspólnego z tymi ludźmi, którzy uciekają z krajów swojego pochodzenia ogarniętych wojną, biedą, ubóstwem i chorobami.

Prowadząca zauważyła, że migranci dotarli na Białoruś, a więc kraj, w którym wojny nie ma - dlaczego więc tam nie zostają? - Zgoda, ale proszę sobie wyobrazić, że nie mają możliwości ubiegania się o legalne opuszczenie kraju. Korzystają z możliwości takich, jak przedstawiono im przez reżim - odpowiedziała Siemaszko.

Artykuł jest aktualizowany.

Strefa buforowa na granicy. Od czwartku obowiązuje rozporządzenie

Od czwartku na około 60-kilometrowym odcinku granicy polsko-białoruskiej w województwie podlaskim obowiązuje czasowy zakaz przebywania. Objęty jest nim obszar oddalony zazwyczaj 200 metrów od linii granicy; w rejonie rezerwatów przyrody są to dwa kilometry. Wprowadzenie strefy buforowej ma ułatwić działanie polskich służb w miejscach, gdzie dochodzi do ataków migrantów.

Rozporządzenie MSWiA ws. czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Republiką Białorusi wydano na podstawie ustawy o ochronie granicy państwowej. Przepisy określają, kto może przebywać na obszarze objętym zakazem przebywania.

To m.in. mieszkańcy, przedsiębiorcy, rolnicy, osoby pracujące w strefie czy pobierające naukę, a także właściciele nieruchomości położonych w obszarze objętym zakazem. Jednocześnie w uzasadnionych wypadkach odpowiedni komendant placówki straży granicznej może wydać zezwolenie na przebywanie na określony czas i na określonych warunkach w strefie. Dotyczy to m.in. dziennikarzy.

"Lepsza Polska" w czwartki o 19:15 na antenach Polsatu

"Lepsza Polska" to nowe otwarcie w programach publicystycznych. Prowadząca będzie wspólnie ze swoimi gośćmi szukać najlepszych rozwiązań dla Polski. Bez agresji i jałowych sporów, które zatruwają debatę publiczną.

- Pokazujemy, że jesteśmy w stanie budować platformy wymiany myśli i opinii. I program będzie taką właśnie platformą rzeczowej debaty w ważnych sprawach. Jestem przekonana, że można zrobić merytoryczną, dociekliwą i kulturalną debatę bez kłótni. Chciałabym tak prowadzić dyskusję, żeby widz miał poczucie ze czegoś się dowiaduje. Polsat zawsze był miejscem uczciwej debaty, mam nadzieję że mój program będzie cegiełką do tego co Polsat już robi. Myślę, że wszystkich łączy "Lepsza Polska" i marzenie o "Lepszej Polsce". Każdy, kto chce budować coś lepszego, stabilnego i odpowiedzieć na pytania jak wyjść z kryzysów, w których utknęliśmy, będzie mile widziany. Nie będzie oceniany przez pryzmat swoich poglądów, tylko tego, co ma do powiedzenia. Spierajmy się, ale w taki sposób, żeby nie zamykać sobie drogi do porozumienia, gdy przychodzi do udzielenia odpowiedzi na pytanie, jak mają wyglądać konkretne rozwiązania - mówi Dorota Gawryluk.

Zapraszamy do śledzenia kont socialowych programu:

Instagram

Facebook

TikTok

Całe odcinki po programie można obejrzeć w trzech miejscach:

polsatboxgo.pl

lepszapolska.polsatnews.pl

YouTube

WIDEO: Jacek Siewiera w programie "Graffiti" o spotkaniu RBN: Dzwonek alarmowy dla struktur państwa Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

wka / Polsatnews.pl