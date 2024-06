Uroczystość pogrzebowa aktorki Marzeny Kipiel-Sztuki odbędzie się 13 czerwca w kaplicy cmentarnej przy ul. Wrocławskiej w Legnicy o godz. 13.15, po czym nastąpi odprowadzenie do miejsca spoczynku - poinformowali w nekrologu rodzina i przyjaciele zmarłej artystki.

Marzena Kipiel-Sztuka zaplanowała własny pogrzeb

W dniu pogrzebu odbędzie się zbiórka na Wałbrzyskie Hospicjum, w którym aktorka przebywała. Okazuje się, że to nie wszystko. Marzena Kipiel-Sztuka zaplanowała swój pogrzeb i przed śmiercią zdążyła przekazać, jakie ma życzenia co do tego dnia.

"Życzeniem Marzeny były kolorowe kwiaty - nie wieńce. Przyjdźmy na kolorowo - nie w czerni" - napisano w nekrologu.

ZOBACZ: Nie żyje Marzena Kipiel-Sztuka. Będziemy za nią tęsknić

O śmierci aktorki poinformowała 9 czerwca Telewizja Polsat. Marzena Kipiel-Sztuka od wielu miesięcy chorowała na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc i depresję. Ostatnie chwile spędziła w hospicjum.

Gwiazda "Świata według Kiepskich"

Największą rozpoznawalność przyniosła jej rola Halinki Kiepskiej w serialu "Świat według Kiepskich", który był emitowany na antenie Polsatu w latach 1999-2022. Zagrała także w wielu innych serialach m.in. "Pierwsza miłość", "Sztuczki", "Galeria" i "Behawiorysta".

W 1997 roku wystąpiła w holenderskim filmie "Karakter" w reż. Mike'a van Diema. Współpracowała także z Teatrem im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie i Teatrem Dramatycznym w Legnicy.

ZOBACZ: Śmierć Marzeny Kipiel-Sztuki. Ujmujące słowa Andrzeja Grabowskiego

W 2007 wzięła udział w pierwszej edycji programu "Jak oni śpiewają", emitowanego na antenie Polsat. Jej ostatnim projektem był autorski repertuar pod nazwą "Życie nie jest kiepskie", z którym koncertowała po całej Polsce.

Występowała także w formie stand-upu. W sierpniu 2014 otrzymała "Kryształowy Granat" dla najkomiczniejszej aktorki sezonu 2013/2014 na XVIII Ogólnopolskim Festiwalu Filmów Komediowych w Lubomierzu.