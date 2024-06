Zmiany w Sejmie. To oni zastąpią dotychczasowych posłów

Mandaty do Parlamentu Europejskiego zostały rozdane, a w konsekwencji zwolnił się szereg miejsc w polskim Sejmie. Zajmą je osoby, które najbardziej zbliżyły się do zdobycia w nim miejsca w wyborach parlamentarnych na jesieni 2023 na poszczególnych listach. Przedstawiamy nazwiska prawdopodobnych kandydatów.

Zakończyły się wybory do Parlamentu Europejskiego. Podliczono głosy, rozdano mandaty, a nowo wybrani europosłowie szykują się do wielkich zmian. Część z nich to obecni posłowie na Sejm, którzy siłą rzeczy nie będą mogli już piastować dotychczasowej funkcji.

Oznacza to, że ich miejsce na sali plenarnej zajmą nowi posłowie i posłanki - ci, którzy podczas październikowych wyborów zdobyli najwyższe wyniki na poszczególnych listach. Część nazwisk podała również "Rzeczpospolita".

Zmiany w Sejmie. Nowi posłowie poszczególnych partii

Aż 13 posłów z Koalicji Obywatelskiej przeniesie się w najbliższym czasie do europarlamentu. Zostaną oni zastąpieni przez nowe osoby, którym w jesiennych wyborach zabrakło najmniej głosów do objęcia funkcji posła lub posłanki na poszczególnych listach.

Zajdą następujące zmiany:

- Borysa Budkę zastąpi Urszula Koszutska,

- Kamilę Gasiuk-Pihowicz - Mariusz Popielarz,

- Dariusza Jońskiego - Krzysztof Piątkowski,

- Marcina Kierwińskiego - Maria Koźlakiewicz,

- Jacka Protasa - Katarzyna Królak,

- Michała Szczerby - Magdalena Roguska,

- Martę Wcisło - Bożena Lisowska,

- Bogdana Zdrojewskiego - Krzysztof Mieszkowski,

- Bartosza Arłukowicza – Barbara Grygorcewicz,

- Bartłomieja Sienkiewicza – Jerzy Meysztowicz,

- Jagnę Marczułajtis-Walczak - Aleksandra Kot,

- Mirosławę Nykiel - Maciej Tomczykiewicz.

Nowe twarze na sali plenarnej. Oto przyszli posłowie na Sejm

Spośród trzech zdobytych przez Lewicę mandatów do Parlamentu Europejskiego, dwa uzyskały osoby obecnie zasiadające w polskim Sejmie. A zatem:

- Joannę Scheuring-Wielgus zastąpi Piotr Kowal,

- Krzysztofa Śmiszka - Maria Stożek.

Miejsca w Sejmie zwalniają również dwaj posłowie Konfederacji. Również tutaj można przewidywać prawdopodobne zmiany: Grzegorza Brauna i Stanisława Tyszkę zastąpią najpewniej Michał Połuboczek i Krzysztof Szymański.

Dwaj posłowie Trzeciej Drogi również wybiorą się do Brukseli. Krzysztofa Hermana zastąpi najpewniej Henryk Smolarz. W miejsce Michała Kobosko pojawi się Bożenna Hołownia.

Głosy podliczone. Zmiany nie tylko w europarlamencie

Z Sejmu znikną także niektórzy politycy PiS:

- Waldemara Budę zastąpi Włodzimierz Tomaszewski,

- Piotra Müllera – Michał Kowalski,

- Michała Dworczyka - Grzegorz Macko,

- Małgorzatę Gosiewską - Jarosław Krajewski,

- Marlenę Maląg - Lidia Czechak,

- Arkadiusza Mularczyka - Anna Paluch,

- Jacka Ozdobę - Wioletta Kulpa.

Politykom przysługuje prawo odmowy zajęcia miejsca w Sejmie - wówczas zostanie ono zaproponowane kolejnej osobie z najwyższym wynikiem zdobytym na danej liście wyborczej w jesiennych wyborach.

Wybory do Parlamentu Europejskiego. Mandaty i frekwencja

W wyborach do europarlamentu oddano 11 829 725 głosów - oznacza to, że frekwencja wyniosła 40,65 proc. Poszczególne komitety uzyskały następującą liczbę mandatów:

- Koalicja Obywatelska - 21

- Prawo i Sprawiedliwość - 20,

- Konfederacja - 6,

- Trzecia Droga - 3

- Lewica - 3