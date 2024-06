- Czasami trudno wyobrazić sobie grę bez Roberta Lewandowskiego, ale inni czekają na swoją szansę - mówił selekcjoner piłkarskiej kadry Michał Probierz, zapytany o kontuzję "Lewego". Nie zagra on w pierwszym meczu Biało-Czerwonych podczas Euro. Z kolei pomocnik Bartosz Slisz uznał w tym samym kontekście, że "nie ma ludzi niezastąpionych", a reprezentacja poradzi sobie "w pierwszych meczach".

Reprezentacja Polski w piłce nożnej przebywa w swojej bazie w niemieckim Hanowerze, gdzie przygotowuje się do fazy grupowej Euro 2024.

Selekcjoner Michał Probierz na konferencji został zapytany o kapitana kadry Roberta Lewandowskiego, który z powodu urazu nie wystąpi co najmniej w pierwszym meczu turnieju. - Jest bardzo ważną częścią tego zespołu i jednym z najlepszych zawodników na świecie - stwierdził.

Dziennikarze dopytywali o kontuzję "Lewego" i to, czy wtorkowe informacje są pełnymi w tej sprawie. - Oficjalne stanowisko było i nie ma innego. Jest jedno, które przekazał nasz doktor Jacek Jaroszewski - zapewnił trener, co oznacza jednocześnie, że sztab medyczny wciąż walczy, by nasz główny napastnik był gotowy na drugi mecz - z Austrią.

Euro 2024. Mecz z Holandią. Piotr Zieliński przejmie opaskę kapitana

Probierz przyznał, że czasami trudno wyobrazić sobie grę reprezentacji bez napastnika grającego w FC Barcelona. - Ale inni zawodnicy czekają na swoją szansę i po to są te kadry na mistrzostwa większe, żeby zespoły grały, a zawodnicy rywalizowali o miejsce w składzie - stwierdził, uściślając, iż kapitańską opaskę w meczu z Holandią przejmie Piotr Zieliński.

Lewandowski podczas ostatniego towarzyskiego spotkania z Turcją naderwał mięsień dwugłowy uda. W tym samym spotkaniu odnowił się uraz stawu skokowego Karola Świderskiego. Trener przekazał, że w tym drugim przypadku jest duża szansa, że zawodnik będzie gotowy do gry w meczu inauguracyjnym Euro 2024.

Kontuzja Lewandowskiego. Bartosz Slisz: Nie ma ludzi niezastąpionych

Na pytania dziennikarzy odpowiadał też członek reprezentacji, pomocnik Bartosz Slisz. - Kontuzje to cześć futbolu. To dla nas osłabienie, ale mamy na tyle szeroką kadrę, żeby sobie poradzić w tych pierwszych meczach i myślę też, że nie ma ludzi niezastąpionych - powiedział.

W dwóch meczach towarzyskich rozegranych w ostatnich dniach przygotowań do turnieju Polacy pokonali Ukrainę 3:1 i Turcję 2:1. Oba spotkania zostały rozegrane na PGE Narodowym w Warszawie. - Cieszymy się, że to tak wyglądało, że zdobyliśmy kilka fajnych bramek i te spotkania przygotowały nas do Euro. Nie mamy się czego obawiać - zapewnił.

Przyznał, że grupa, w której znalazła się Polska, nie jest łatwa, ale nastawienie przed tymi meczami jest "pozytywne". - Celem numer jeden jest wyjście z grupy i mówimy o tym otwarcie, nie boimy się tego - zadeklarował.

Pierwsze spotkanie na mistrzostwach Europy Polacy rozegrają 16 czerwca przeciwko Holandii, pięć dni później zmierzą się z Austrią. Ostatni mecz w fazie grupowej zagrają przeciwko Francji.