Już w przyszłym tygodniu do Polski ma dotrzeć fala upałów. W niektórych regionach kraju termometry pokażą nawet 35 st. C. Gorącej aurze będą niestety towarzyszyć gwałtowne burze.

W ostatnich tygodniach pogoda nie rozpieszcza. W niemal całej Polsce temperatury są umiarkowane, a niebo spowijają chmury. W najbliższych dniach termometry pokażą niewiele ponad 20 stopni Celsjusza.

Nad Bałtykiem i w górach spodziewane temperatury to zaledwie 13 - 16 stopni Celsjusza. Ponadto w obu tych rejonach będzie obficie padać. W kotlinach górskich możliwe niewielkie przymrozki.

Pogoda. Do Polski nadciągają upały

Zmiany nadejdą wraz z weekendem. Już w sobotę termometry pokażą od 20-22 stopni Celsjusza na wschodzie do 26-27 st. C na zachodzie, natomiast w niedzielę od 20 st. C nad morzem do 27 st. C w centrum i na Mazurach.

W kolejnych dniach temperatury będą stale rosnąć. W poniedziałek temperatura na zachodzie i południowym - zachodzie wzrośnie do 27 i 28 stopni Celsjusza. W pozostałej części kraju od 21 do 26 st. C.

We wtorek temperatury wyniosą od 25 stopni Celsjusza na północy, 29 st. C na południu i 31 st. C centralnej części kraju. Słupki rtęci gwałtownie wzrosną w środę. Wtedy już w niemal całej Polsce temperatury wyniosą powyżej 30 st. C. Wyjątkiem będzie tylko rejon górski na południu Polski - tam termometry pokażą zaledwie 24 st. C.

Termometry pokażą nawet 35 st. Celsjusza

IMGW przekazał, że według modelu meteorologicznego ECMWF temperatura maksymalna powyżej 30 stopni Celsjusza utrzyma się przez dwa lub trzy dni. Jej kulminacja ma nastąpić właśnie w środę. Wtedy termometry pokażą nawet 35 stopni Celsjusza. Później stopniowo będzie się ochładzać.

Tak wysokim temperaturom będą towarzyszyć silne i gwałtowne burze. Meteorolodzy - na ten moment - nie przewidują jednak, aby miały być zagrożeniem.

Fala upałów utrzyma się do czwartku, a później powoli opuści Polskę. Temperatury spadną do 30-32 stopni. Później utrzymają się na poziome nie przekraczającym 30 st. Możliwe także, że wróci zachmurzenie i opady deszczu.