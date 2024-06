Niepokojące doniesienia przed Mistrzostwami Europy 2024. - U Roberta Lewandowskiego doszło do naderwania mięśnia dwugłowego uda, które wykluczy go z udziału w pierwszym meczu turnieju - przekazał lekarz kadry Jacek Jaroszewski. To pokłosie kontuzji doznanej w ostatnim meczu towarzyskim z Turcją. Z treningów wyłączonych zostało także dwóch innych zawodników.