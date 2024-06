Viki Gabor i jej ojciec Dariusz zostali zaatakowani podczas awantury, do której doszło w Alejach Jerozolimskich na warszawskiej Ochocie. Zostali spryskani gazem, a mężczyzna także pobity. Ponieważ stracił przytomność, przewieziono go szpitala, z kolei 16-letnia artystka trafiła do specjalistycznej kliniki. W sprawie zatrzymano 34-latka.

Sprawę opisał Miejski Reporter. "Około godziny 10 w Al. Jerozolimskich na wysokości Blue City na Ochocie doszło do awantury między kierowcami pojazdów marki Renault, którzy zajechali sobie drogę. Obaj kierowcy wyszli z pojazdów. Jak się okazało, jednym z aut podróżowała 16-letnia piosenkarka ze swoim tatą" - czytamy.

Viki Gabor spryskana gazem. Jej ojciec przewieziony do szpitala

Dariusz Gabor trafił do szpitala z obrażeniami. Według "Faktu" podczas zdarzenia ucierpiała również sama Viki Gabor. - Około 10:00 doszło do awantury między dwoma kierującymi pojazdami marki Renault. Obaj byli trzeźwi. Na miejsce został wezwany zespół ratownictwa medycznego, który podjął decyzję o zabraniu 53-letniego mężczyzny do szpitala - przekazał gazecie Rafał Wieczorek z warszawskiej Komendy Rejonowej Policji III.

Jak dodał, sprawca jest podejrzewany o przestępstwo z art. 157 kodeksu karnego. - To jest lekki lub średni uszczerbek na zdrowiu - policjanci podjęli decyzję o zatrzymaniu 34-letniego mężczyzny - podkreślił mundurowy.

Jak dodał, z pierwszych informacji przekazanych przez lekarza wynika, że 53-latek miał powierzchowne obrażenia. - Wyszedł już ze szpitala i trwają czynności - relacjonował funkcjonariusz.

Viki Gabor zaatakowana w Warszawie. "Bezprecedensowy atak"

Menedżer piosenkarki ocenił na łamach "Faktu", iż "to był bezprecedensowy atak agresji drogowej na ojca Wiktorii, który został najpierw spisany gazem, jak siedział w samochodzie, po czym był bity w samochodzie".

- Po tym jak opuścił ten samochód, był bity dalej, dotąd aż stracił przytomność. A dodatkowo na miejscu pasażera siedziała Viki, która też została spsikana gazem. W tej chwili przebywa w prywatnej podwarszawskiej klinice okulistycznej, gdzie profesor się zajmuje jej oczami - opisywał Oskar Laskowski.

To nie pierwszy atak na piosenkarkę i jej rodzinę, do którego doszło w Warszawie. Cztery lata temu Viki Gabor ze swoim ojcem zostali zaatakowani przed jednym ze sklepów przy ul. Konstruktorskiej na warszawskim Mokotowie. Doszło wówczas do próby rozboju, w wyniku którego pobity został Dariusz Gabor.

Napastnikami okazali się 17- i 18-latek. Obaj usłyszeli zarzuty usiłowania rozboju i trafili do policyjnych cel. Prokurator zastosował wobec nich środki zapobiegawcze w postaci policyjnego dozoru oraz zakazu zbliżania się do pokrzywdzonego i jego rodziny.

