Szkodnik zaatakował polskie plantacje. Znany jest jako biała muszka

Wraz z początkiem lata ogrodnicy i rolnicy zmuszeni są stanąć oko w oko z nowym zagrożeniem - mączlikiem szklarniowym. Szkodnik ten, znany powszechnie jako biała muszka, jest groźny nie tylko dla wszelkiego rodzaju upraw, ale także dla roślin ozdobnych, a nawet doniczkowych.

O pojawieniu się mączlików w obecnym sezonie ostrzegł jako pierwszy już tydzień temu portal warzywapolowe.pl. Szkodnik ten zaatakował plantacje brokuła na Kujawach. Wraz z siejącymi spustoszenie dorosłymi osobnikami pojawiły się złoża jaj.

Zmora rolników i ogrodników. Mączlik w natarciu

Szkodnik ten jest wyjątkowo niebezpieczny dla roślin kapustnych: kapusty białej, brukselki, brokuła, kalafiora, kapusty pekińskiej, kapusty czerwonej, kalarepy, jarmuży i kapusty włoskiej. Szukać go należy na spodzie liści - jednak wystarczy potrząsnąć rośliną, by muszki wzniosły się w powietrze i utworzyły nad nią chmarę.

O wiele łatwiej jest się pozbyć jaj i larw mączlika niż osobników dorosłych. To jednak nie oznacza, że jest to proste - do ich wypatrzenia potrzebna będzie lupa, ponieważ osiągają one rozmiar ok. 0,3 mm.

O obecności szkodnika świadczyć może żółknięcie, deformacja i wysychanie roślin. Dzieje się tak, ponieważ stworzenie to wysysa sok z komórek roślinnych, a co więcej, wydziela rosę miodową - czyli lepką substancję, która ogranicza oddychanie rośliny. Niekiedy mącznik przenosi również choroby wirusowe.

Mączlik szklarniowy. Jak się go pozbyć?

Jak wskazuje portal lchortigroup.pl, zwalczenie mączlika szklarniowego nie jest łatwe - tym bardziej, że często pojawiają się odmiany odporne na pestycydy. Z tego powodu sięga się po inne rozwiązania: biologiczne, mechaniczne i chemiczne.

Dobrym pomysłem może okazać się sięgnięcie po odstraszające mączniki zioła, takie jak czosnek, nagietek, aksamitek, rumianek i bazylia. Do szklarni wprowadzić można również żywiące się szkodnikiem pasożyty: dobrotnicę szklarniową albo dziubałeczka mączlikowego. Usuwają one larwy i jaja mączlika, tym samym skutecznie się z nim rozprawiając.

Niebezpieczny szkodnik. Oto, jak usunąć go z ogrodu

Rośliny domowe można ratować poprzez przemywanie liści wodą z szarym mydłem. Niektórzy decydują się również na wyłapywanie owadów odkurzaczem. Coraz większą popularność zyskuje opryskiwanie szkodnika preparatem olejowym - pokrywa on owada i utrudnia mu oddychanie.

Sięgnąć można także po wyciąg z wrotyczu. Środek ten skutecznie pozbędzie się owadów, jeśli stosowany będzie 3-4 razy w miesiącu oraz będzie wykonywany z dużą dokładnością - opryskiwać należy całą roślinę, włącznie ze spodnią stroną liści.