Do Polski nadciągają fale gorącego powietrza. Oznacza to, że nastąpi gwałtowna zmiana pogody, a ostrzeżenia przed upałem wyprą dotychczasowe alerty burzowe. We wtorek i środę temperatura może sięgnąć nawet 35 st. C. Niedługo później słupki rtęci na nowo zaczną spadać, a nad naszym krajem znów zawisną burzowe chmury.

Po tygodniach burz i ostrzeżeń pogodowych nastąpi drastyczna zmiana. Jak ostrzega Onet, nad Polskę nadciągają masy gorącego powietrza, a wraz z nimi pierwsza fala upałów. Termometry pokażą nawet 35 st. C.

Miłośnicy gorącej pogody muszą się jednak spieszyć - zmiana utrzyma się stosunkowo krótko, a okazję do spędzania czasu na plaży wkrótce znów wyprą nawałnice.

Gwałtowna zmiana pogody. Do Polski nadciągają upały

Zmiany rozpoczną się pod koniec tygodnia. W sobotę temperatura wzrośnie nawet do 27 stopni na wschodzie i północy kraju i choć wciąż wystąpić mogą burze, nie będą one tak niebezpieczne, jak te, których doświadczaliśmy w ostatnim czasie.

ZOBACZ: Pogoda. Rzecznik IMGW: Sezon burzowy otworzył się z przytupem

Po weekendzie z kolei zacznie się prawdziwy upał. W poniedziałek temperatura sięgnie od 25 do 29 stopni w większości kraju. We wtorek i środę ma być jeszcze goręcej: nawet od 28 do 32 st. C, a na zachodzie i w centrum może być nawet do 34 stopni. Upał mogą łagodzić pojedyncze opady, głównie jednak czeka nas prażące słońce.

Fala upałów. Nadciągają gorące dni

Upalna pogoda ma trwać do czwartku 20 czerwca - wówczas zostanie stopniowo wypierana przez chłodniejszy front, a nad krajem na nowo zagoszczą burzowe chmury. Pojawią się nawet gradobicia, wichury i ulewy. Temperatura spadnie do ok. 20 st. C.

Gorące powietrze, które dotknie nasz kraj, już jakiś czas temu zawisło nad Europą. Z falą niecodziennych upałów zmagają się również między innymi Włochy oraz Grecja.