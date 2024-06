Członkowie komisji wyborczej na północy Włoch na długo zapamiętają niedzielny wieczór. Krótko po północy do lokalu "zastukał" nieproszony gość. Na miejscu interweniowali karabinierzy, konieczna była także wizyta straży leśnej. Lokalne władze zareagowały już na incydent.

Nieproszonym gościem w niedzielną noc był niedźwiedź. Zwierzę pojawiło się w pobliżu lokalu wyborczego w miejscowości Bozznana w północnym regionie Włoch Val di Sole, gdy komisja wyborcza kończyła liczenie głosów po wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Członkowie komisji usłyszeli dziwne odgłosy dochodzące z zewnątrz budynku, a gdy wyjrzeli na zewnątrz, zauważyli spokojnie spacerującego niedźwiedzia. Obecni na miejscu karabinierzy nakazali wszystkim osobom pozostanie w budynku do czasu zabezpieczenia terenu. Wezwano także straż leśną.

Po kilkunastu minutach zwierzę samowolnie opuściło teren, a w tym samym czasie komisja dokończyła pracę i opuściła budynek. Na incydent zareagował lokalny burmistrz.

Niedźwiedź w lokalu wyborczym. Liczba incydentów na północy Włoch rośnie

Antonio Maini stwierdził, że "ten poziom poufałości" ze strony niedźwiedzi jest "nie do przyjęcia" i potrzebne są konkretne kroki, by nie dopuszczać więcej do takich sytuacji. W połowie maja tylko w ciągu jednego tygodnia zaobserwowano pięć niedźwiedzi, które niepokoiły trydencką ludność.

Sam region od dłuższego czasu dyskutuje na temat częstych zdarzeń z udziałem zwierząt, które niekiedy atakują ludzi w lasach. W zeszłym roku miał tam miejsce śmiertelny wypadek. Populacja niedźwiedzi w tym rejonie stale rośnie.