Do katastrofy lotniczej doszło w poniedziałkowy poranek. Maszyna z wiceprezydentem Saulosem Chilimą, byłą pierwszą damą Shanil Dzimbiri oraz z ośmioma innymi osobami na pokładzie zniknął z radarów. Pierwotnie statek powietrzny miał wykonać 45-minutowy lot ze stolicy Lilongwe do Mzuzu, miasta oddalonego o ok. 370 km.

We wtorek prezydent kraju wydał oświadczenie, które cytuje Reuters. Zgodnie z nim nikt nie przeżył katastrofy. Ze względu na "krytyczną sytuację" przywódca Malawi odwołał wyjazd służbowy na Bahamy. Sprawę wyjaśniają służby.

Wiceprezydent Malawi nie żyje. Dwa lata temu stracił urząd

Saulos Chilima miał 51 lat. O polityku zrobiło się głośno dwa lata temu, gdy pozbawiono go stanowiska w związku z zarzutami korupcyjnymi. Oskarżenia dotyczyły przyjęcia łapówek, w skandal zamieszany miał być również brytyjsko-malawijski biznesmen. Po kilku rozprawach, malawijski sąd oddalił zarzuty.

Agencja Associated Press wskazała - powołując się na internetową stronę badającą ruch lotniczy - że delegacja podróżowała dwuśmigłowym samolotem typu Dornier 228, który armia malawijska posiada od 1988 r.