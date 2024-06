Dziennikarka "Wydarzeń" Polsat News Magdalena Hykawy została dwukrotnie nagrodzona w konkursie "Kryształowe Pióra" - odebrała wyróżnienie w kategorii "Choroby serca - rosnące zagrożenie" oraz główną nagrodę w kategorii "Nowotwór - pokonać strach, wygrać życie".

- Kategoria medyczna jest specyficzna. Tutaj trzeba podziękować władzom naszej stacji, wydawcom. Bo ta tematyka medyczna jest obecna na naszej antenie. To miejsce się znajduje - mówiła po ogłoszeniu wyniku Hykawy.

Dziennikarka wyjaśniła, że kluczem w jej pracy jest podejście do tematu. - Bo ile można mówić o profilaktyce w ten sam sposób? To jest taka praca, w której trzeba wymyślić coś nowego, znaleźć ciekawego rozmówcę - zdradziła Hykawy.

Dodatkowo - jak podkreśla nagrodzona - w pracy zależy jej na tym, by przekazać rzetelną wiedzę medyczną w prosty sposób, ale też np. uświadomić widzów, z jakim problemem należy kierować się do jakiego lekarza. - My mamy niespełna trzy minuty do dyspozycji i musimy je wykorzystać do ostatniej sekundy - podsumowała dziennikarka "Wydarzeń".

WIDEO: Dziennikarka "Wydarzeń" Magdalena Hykawy mówi o podejściu do pracy

Ogólnopolski konkurs dla dziennikarzy Kryształowe Pióra jest organizowany od 2006 roku, corocznie podkreślając znaczenie współpracy środowiska medycznego i dziennikarskiego w zdrowotnej edukacji Polaków.

Ideą konkursu jest wyróżnienie dziennikarzy, których praca przyczynia się do budowania społecznej świadomości na temat zagrożeń związanych z chorobami cywilizacyjnymi, takimi jak choroby układu krążenia, depresja, nowotwór oraz cukrzyca, a także promowania postaw prozdrowotnych i ograniczania, a nawet eliminacji czynników ryzyka.

Konkurs jest organizowany przez firmę Servier Polska przy współpracy z Polskim Towarzystwem Kardiologicznym, Polskim Towarzystwem Nadciśnienia Tętniczego, Polskim Towarzystwem Onkologii Klinicznej, Polskim Towarzystwem Psychiatrycznym, Polskim Towarzystwem Diabetologicznym oraz Dziennikarskim Klubem Promocji Zdrowia.

