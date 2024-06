Dobromir Sośnierz, który startował z ostatniego miejsca na liście Konfederacji w okręgu katowickim, po sondażowych wynikach był prawie pewny miejsca w Parlamencie Europejskim. Tak wskazywały wyniki exit poll i late poll.

Sytuacja zaczęła się zmieniać wraz z wynikami napływającymi z kolejnych obwodów. Według danych, aktualizowanych na stronie PKW, przewaga Sośnierza nad jedynką z listy - Marcinem Sypniewskim - zaczęła topnieć. Rano w poniedziałek stało się jasne, że Sypniewski przegonił swojego kolegę z Konfederacji.

Dobromir Sośnierz bez mandatu w Parlamencie Europejskim. Zadecydowało kilkadziesiąt głosów

"Jeeest I love Ożarowice" - przekazał na platformie X Sypniewski po publikacji wyników z ostatniego obwodu - z gminy Ożarowice.

W tej gminie, w powiecie tarnogórskim, kontrkandydat Sośnierza uzyskał 80 głosów. To co prawda o jeden mniej niż Sośnierz, ale wystarczyło, aby go przegonić.



Łącznie na Sypniewskiego oddano 49 553 głosów, zaś na Sośnierza 49 504. Różnica wyniosła 49 głosów.

Wybory do Parlamentu Europejskiego. KO z największą liczbą głosów

W wyborach do Parlamentu Europejskiego Koalicja Obywatelska zdobyła 37,06 proc. głosów, Prawo i Sprawiedliwość - 36,16 proc., Konfederacja - 12,08 proc., Trzecia Droga - 6,91 proc., a Lewica - 6,3 proc. Frekwencja wyniosła 40,65 proc.

ZOBACZ: Frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2024. Blisko rekordu

W niedzielę w Polsce odbyły się wybory do Parlamentu Europejskiego, w których Polacy wybierali 53. europosłów spośród ponad tysiąca kandydatów.