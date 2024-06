29-letni kierowca z Wrocławia swoim zachowaniem napytał sobie biedy. Nie dość, że mężczyzna przeładował swoje auto aż ugięły się w nim koła, to jeszcze przedstawił policji fałszywe prawo jazdy. 29-latek zamiast do domu pojechał do aresztu. Teraz grozi mu kara do pięciu lat więzienia.