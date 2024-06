Fatalny wynik Scholza. Przegrał ze skrajną prawicą

W Niemczech wybory do europarlamentu wygrała chadecka CDU, a drugie miejsce zajęła skrajnie prawicowa AfD, co uznaje się za porażkę kanclerza Olafa Scholza. Również w innych państwach Europy na prowadzenie wysunęły się prawicowe i eurosceptyczne partie.

W wyborach europejskich w Niemczech zwyciężyła chadecka CDU/CSU, uzyskując 30,2 proc. Głosów. Drugie miejsce zajęła prawicowo-populistyczna Alternatywa dla Niemiec (AfD) z wynikiem 16 procent.

Wielka przegrana Olafa Scholza

Gorzej wypadły partie rządzącej koalicji SPD, Zielonych i EDP. SPD kanclerza Olafa Scholza uzyskała 13,9 proc. Zieloni mają 11,9 proc., a liberalna FDP zdobyła zaledwie 5 proc. Głosów.

W europarlamencie zasiada 96 europosłów z Niemiec. Według prognoz CDU może liczyć na 23 mandaty, a CSU - na 6. Socjaldemokratom przypaść może 14 miejsc, Zielonym - 12, zaś FDP - pięć.

SPD nie kryje rozczarowania rezultatem wyborów. Kandydatka Katarina Barley powiedziała, że "jest to gorzki wynik". - Jestem osobiście rozczarowana -przyznała podczas wieczoru wyborczego.



Lider CDU Friedrich Merz stwierdził, że ten wynik jest ostrzeżeniem dla kanclerza Olafa Scholza. - Teraz naprawdę trzeba przeprowadzić korektę kursu, co leży w interesie naszego kraju. I wzywam rząd do tego, by uczynił to w nadchodzących dniach - powiedział.

Wybory we Francji. Macron rozwiązuje parlament

Sondaże exit poll we Francji wskazują, że najwięcej głosów zdobyła skrajnie prawicowa partia Zjednoczenie Narodowe (RN), związane z Marine Le Pen. Otrzymało ono ponad 30 proc. głosów. Exit poll ośrodka Ipsos mówi o 31,5 proc. głosów, a badanie ośrodka Ifop - o 32,4 proc.

Na drugim miejscu znalazła się partia Odrodzenie (Rennaissance), która według prognoz otrzymała około 15,2 proc. głosów. Na trzecim miejscu uplasowała się Partia Socjalistyczna, która uzyskała około 14 proc. głosów.

Prezydent Francji Emmanuel Macron poinformował w niedzielę, że rozwiązuje Zgromadzenie Narodowe. Wyznaczył także przedterminowe wybory na 30 czerwca i drugą turę na 7 lipca. Jest to reakcja na zdobycie przez skrajną prawicę prawie 40 proc. poparcia w kraju. Chociaż RN Marie Le Pen może liczyć na około 32 proc. głosów to dodatkowe 5 proc. uzyskała skrajnie prawicowa partia Rekonkwista.



W wystąpieniu telewizyjnym Macron stwierdził, że wynik wyborów do PE "nie jest dobrym rezultatem dla partii, które bronią Europy". Wzmocnienie "nacjonalistów i demagogów jest niebezpieczne dla naszego narodu, ale także dla naszej Europy, dla miejsca Francji w Europie i na świecie" - powiedział prezydent Francji.

Wyniki wyborów w Belgii. Premier rezygnuje z funkcji

We Włoszech wygrała rządząca partia Bracia Włosi premier Giorgii Meloni, zdobywając ok. 26,5 proc. głosów. Na drugim miejscu znalazła się Partia Demokratyczna z wynikiem 23 proc. Na trzecim miejscu jest eurosceptyczna partia Ruch Pięciu Gwiazd (M5S) zdobywając 12,5 proc. głosów. Koalicjanci partii rządzącej czyli Forza Italia zdobyła odpowiedni 9,5 proc. i 9 proc.

W Belgii wygrała Flamandzka prawicowa partia Nowy Sojusz Flamandzki (N-VA ) z 25-procentowym poparciem. Premier Belgii po ogłoszeniu wyników przekazał, że w poniedziałek ustąpi z funkcji premiera.

Centroprawicowa partia De Croo uzyskała 5,7 proc. w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Belgii - wynika z sondażu exit poll. To niemal 3 pkt proc. mniej niż w wyborach w 2019 roku.