- To był pokaz prawdziwego zjednoczenie ideowej prawicy. Pokazaliśmy kampanię pełną zaangażowania - powiedział lider Konfederacji Krzysztof Bosak po ogłoszeniu wstępnych wyników. Dodał, że jego partia pokazała, że "jest w stanie wygrywać z poprawnymi politycznie przeciwnikami nie rezygnując z programu".

Jak wynika z badania exit poll Ipsos dla Telewizji Polsat, TVN i TVP w wyborach zwyciężyła Koalicja Obywatelska, zdobywając 38,2 proc. głosów. Drugie jest Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 33,9 proc. Trzecie miejsce zajęła Konfederacja z poparciem na poziomie 11,9 proc. Ostatnia z partii pokonała Trzecią Drogę i Lewicę.

Wybory do Parlamentu Europejskiego. Krzysztof Bosak: Pokazaliśmy, że możemy wygrywać

Lider ruchu po ogłoszeniu wyników nie krył zadowolenia. - To był wspaniały czas, pokaz prawdziwego zjednoczenie ideowej prawicy - powiedział Krzysztof Bosak.

- Pokazaliśmy, że jesteśmy w stanie wygrywać z poprawnymi politycznie przeciwnikami, nie rezygnując z naszego programu. Najwięcej w historii polskich kampanii politycznych powiedzieliśmy krytycznych rzeczy o UE i wyborcy to nagrodzili, że chcą tej ideowości i bezkompromisowości. I dostaną to w naszej delegacji do PE - mówił polityk prawicy.

WIDEO: Krzysztof Bosak komentuje wstępne wyniki wyborów

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Dodał, że choć były to najtrudniejsze wybory, dziś może mówić o sukcesie.

Plany Konfederacji po wyborach

- Pokazaliśmy, że ciężką pracą i docieraniem z prawdą, z każdym ze swoich punktów programu politycznego, jesteśmy w stanie poszerzać swoją bazę wyborczą. Jesteśmy w stanie zwyciężać z przeciwnikami promowanymi przez media - stwierdził.

Bosak podkreślił, że "na poziomie działań politycznych" Konfederacja odrzuci pakt migracyjny, rozszerzenie UE na niekorzystnych zasadach dla Polski, a w szczególności rozszerzenie o Ukrainę - czego inne formacje nie mają odwagi powiedzieć, odrzuci nowelizację traktatów, wprowadzanie prawa weta, "ubogacanie kulturowe". - My to zatrzymamy - zapowiedział.