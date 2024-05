Zarobki europosłów przyprawiają o zawrót głowy. Znamy kwoty

Podstawowe wynagrodzenie europosłów wynosi niemal 40 tysięcy złotych miesięcznie, ale na tym wpływy się nie kończą. Już niebawem kolejni politycy będą mieli możliwość dostania się do parlamentu europejskiego i miesięcznie zarabiać kolosalne pieniądze. 9 czerwca 2024 roku odbędą się wybory, w których będą mogły głosować wszystkie osoby pełnoletnie.

Podstawowe wynagrodzenie europosła wynosi 10 075,42 euro brutto, a pensja jest wypłacana z budżetu Unii Europejskiej. Po opodatkowaniu wynosi ono około 7854 euro netto.

Ile zarabiają posłowie w europarlamencie?

Przeliczając to na złotówki szybko można obliczyć, że polski poseł w Parlamencie Europejskim zarabia miesięcznie nieco ponad 34 tysiące złotych na rękę. Łatwo można więc obliczyć, że każdy taki parlamentarzysta pobierający uposażenie w złotówkach, po jednej kadencji w PE będzie milionerem.

ZOBACZ: Wybory do europarlamentu. To oni mają zapewnić sukces Trzeciej Drodze

Zarobki europosłów są regulowane przez statut posła Parlamentu Europejskiego. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami wynagrodzenie polityków to 38,5 procent wynagrodzenia podstawowego sędziego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Diety posłów, czyli dodatkowe pieniądze z budżetu UE

Posłowie w Parlamencie Unii Europejskiej mogą liczyć na dodatkowe pieniądze z tytułu diet, które są dwie. Pierwsza z nich to dieta z tytułu kosztów ogólnych. Wynosi ona 4950 euro miesięcznie – około 21 460 zł. Jest ona przeznaczana na pokrycie:

wynajmu biura poselskiego,

kosztów zakupu sprzętu, oprogramowania informatycznego, telefonów komórkowych,

zakupu materiałów biurowych,

kosztów abonamentu telefonicznego i internetowego.

Dodatkowo posłowie mogą liczyć na dietę dzienną, która wynosi 350 euro, czyli około 1500 zł. Warunkiem jej otrzymania jest potwierdzenie przez polityków swojej obecności na jednej z oficjalnych list.

Dodatkowe pieniądze dla europosłów

Politycy, którzy dostaną się do Parlamentu Europejskiego mogą liczyć na wiele dodatkowych benefitów. Za każdy kilometr podróży samochodem do Parlamentu, aby stawić się na posiedzenie, przysługuje 0,58 euro, ale maksymalnie do 1000 km. Dodatkowo posłowie mogą otrzymać zwrot kosztów leczenia. Po zakończeniu kadencji przysługuje im odprawa o równowartości miesięcznego wynagrodzenia za każdy rok sprawowania mandatu.

ZOBACZ: Wybory do PE. Leszek Miller: Włodzimierza Cimoszewicza spotkał afront i czarna polewka

Natomiast po ukończeniu 63. roku życia przysługuje im emerytura. Świadczenie wynosi 3,5 procent wynagrodzenia za każdy pełny rok pełnienia mandatu, ale nie więcej niż 70 procent uposażenia. Po śmierci europosła, jego dzieci oraz żona mogą otrzymać rentę.

red / polsatnews.pl