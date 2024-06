W jednej z komisji w Warszawie wyborca chciał wynieść kartę z lokalu, by skonsultować swój głos z członkiem rodziny. Gdy okazało się, że nie może tego zrobić, mężczyzna podarł kartę, zaś do urny wrzucił swój paszport.

Na konferencji Państwowej Komisji Wyborczej o g. 18:30 podano nowe informacje dotyczące incydentów w trakcie wyborów do Parlamentu Europejskiego 2024.

Do jednej z komisji obwodowych w Warszawie zgłosił się wyborca, którzy jako dowód tożsamości przedłożył paszport.

- Gdy dostał kartę do głosowania, zadeklarował, że chce wynieść ją z lokalu, by kwestię głosowania skonsultować z członkiem rodziny - przekazał członek PKW Wojciech Sych.

Wybory do parlamentu europejskiego 2024. Chciał wynieść kartę z lokalu

Wyborca usłyszał, że wyniesienie karty jest niemożliwe. Zaproponował, że jako zastaw zostawi członkom komisji swój paszport. Gdy usłyszał, że takie rozwiązanie również nie wchodzi w grę, rozdarł kartę do głosowania, jedną część wrzucił do urny, drugą włożył do kieszeni.

- Następnie w trakcie rozmowy z członkami komisji i drugi fragment karty wrzucił do urny razem z paszportem - relacjonował Sych.

O incydencie została zawiadomiona policja. Zanim funkcjonariusze przyjechali na miejsce, wyborcy nie było już w lokalu.

- Czynności procesowe i kwestię zabezpieczenia dowodów odłożono na czas zakończenia wyborów - podsumował Wojciech Sych.

Eurowybory 2024. Policja o wykroczeniach

Na wieczornej konferencji PKW przekazano też, że według danych Komendy Głównej Policji do g. 14 od poprzedniego meldunku policji odnotowano dodatkowo dwa przestępstwa i dziewięć wykroczeń podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Na wcześniejszej konferencji o g. 13:30 poinformowano, że odnotowano jedno przestępstwo i 20 wykroczeń.

W dwóch przypadkach członkowie komisji byli pod wpływem alkoholu. Policja wykonała odpowiednie czynności - przekazała PKW.

Podano ponadto, że nie odnotowano wydarzeń nadzwyczajnych w związku z wyborami ani innych wydarzeń mogących mieć wpływ na przebieg wyborów.