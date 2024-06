Frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego na godz. 17 wyniosła 28,2 proc. - przekazał przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, Sylwester Marciniak. Jak dodał, w poprzednich wyborach do europarlamentu, które odbyły się w 2019 roku, frekwencja o tej godzinie wynosiła 32,51 proc.

Szef PKW przekazał, że liczba osób uprawnionych do udziału w wyborach, czyli liczba osób ujętych w spisach wyborców w obwodach wyniosła 28 728 512.

Do godz. 17 wydanych zostało 8 101 118 kart do głosowania, co stanowi 28,2 proc. w stosunku do liczby osób uprawnionych do głosowania.

- Wynika z tego, że ponad 20 mln osób uprawnionych do głosowania do godz. 21 może udać się do ponad 30 tys. obwodowych komisji - stwierdził przewodniczący.

Wybory do Parlamentu Europejskiego. Najwyższa frekwencja

Najwyższą frekwencję na godzinę 17:00 zanotowano w okręgu wyborczym numer 4 - część województwa mazowieckiego (włącznie z Warszawą). Tam frekwencja wyniosła 36,09 proc.



Na drugim miejscu znalazł się okręg wyborczy numer 1 - woj. pomorskie z frekwencją 29,56 proc. Podium z wynikiem 28,92 zamyka okręg nr 10 obejmujący woj. małopolskie i świętokrzyskie.

Wybory do Parlamentu Europejskiego. Najniższa frekwencja

Najniższą frekwencję na godzinę 17:00 zanotowano w okręgu wyborczym numer 2 - woj. kujawsko-pomorskie. Tam frekwencja wyniosła 25,79 proc.

Na drugim miejscu w tym zestawieniu znalazł się okręg wyborczy numer 3 - obejmujący obszar woj. podlaskiego i warmińsko-mazurskiego z frekwencją 26,01 proc. Podium zamyka okręg wyborczy numer 5 - część woj. mazowieckiego z wynikiem 26,49 proc.

Frekwencja według województw

Szef PKW poinformował, że jeśli chodzi o województwa, to najwyższą frekwencję odnotowano w mazowieckim i wynosiła ona 31,65 proc. W woj. małopolskim wynosiła 29,87 proc., w woj. pomorskim - 29,56.

Najniższą frekwencję odnotowano w woj. opolskim - 26,30 proc.

Trwa konferencja Państwowej Komisji Wyborczej

Wybory do Parlamentu Europejskiego. Frekwencja do godz. 12

Na wcześniejszej konferencji PKW podała, że frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego na godz. 12 wyniosła 11,66 proc.

Największą frekwencję na godzinę 12:00 zanotowano w okręgu wyborczym numer 4 - część województwa mazowieckiego (włącznie z Warszawą). Tam frekwencja wyniosła 13,92 proc.



Na drugim miejscu znalazł się okręg wyborczy numer 6 - woj. łódzkie z frekwencją 12,39 proc. Podium zamyka okręg wyborczy numer 10 - woj. małopolskie i świętokrzyskie z wynikiem 12,13 proc.

W stosunku do liczby osób uprawnionych najwięcej wyborców wzięło udział w głosowaniu w miejscowości Krynica Morska (powiat nowodworski, woj. pomorskie). Do godz. 12 zagłosowało tam już 45,17 proc. osób uprawnionych.

Najniższą frekwencję na godzinę 12:00 zanotowano w okręgu wyborczym numer 7 - woj. wielkopolskie. Tam frekwencja wyniosła 10,57 proc.

Na drugim miejscu w tym zestawieniu znalazł się okręg wyborczy numer 8 - woj. lubelskie z frekwencją 10,62 proc. Podium zamyka okręg wyborczy numer 12 - woj. dolnośląskie i woj. opolskie z wynikiem 11,15 proc.

W stosunku do liczby osób uprawnionych najmniej wyborców wzięło udział w głosowaniu w gminie Radłów (powiat oleski, woj. opolskie). Do godz. 12 zagłosowało tam 4,47 proc. osób uprawnionych.

Wybory do Parlamentu Europejskiego. Trwa cisza wyborcza

Do udziału w głosowaniu w Polsce uprawnionych jest 28 mln 952 tys. 443 wyborców. Wybory odbywają się w 31 830 obwodach głosowania, z czego 29 735 to obwody stałe, a 1 789 - odrębne. Za granicą utworzono 299 obwodów głosowania, zaś na statkach - 7.

Głosowanie zakończy się o godz. 21. Do tej godziny trwa więc cisza wyborcza.

W tym czasie nie można prowadzić agitacji wyborczej, zwoływać zgromadzeń, organizować pochodów i manifestacji, wygłaszać przemówień czy rozpowszechniać materiałów wyborczych. W lokalu wyborczym zabronione jest eksponowanie symboli, znaków i napisów kojarzonych z kandydatami i komitetami wyborczymi. Cisza wyborcza obowiązuje także w internecie.

O godz. 19:15 ruszy wieczór wyborczy "Polska Wybiera. Eurowybory 2024", a w nim wyniki sondażowe głosowania do Parlamentu Europejskiego. Transmisja w trzech kanałach informacyjnych Polsatu: Polsat News, Wydarzeniach 24 i Polsat News Polityka oraz na Polsatnews.pl.