Polska Wybiera. Eurowybory 2024. Wszystkie najważniejsze informacje

Specjalne wydanie Wydarzeń 18:50 będzie emitowane ze studia wyborczego. Wszystkie najważniejsze informacje, wyniki, dane, grafiki i relacje również na Polsatnews.pl oraz Interii.

Po wielu tygodniach kampanii nadchodzi moment rozstrzygnięcia. W niedzielę 9 czerwca Polacy wybiorą polityków, którzy przez następne pięć lat będą reprezentować kraj w Parlamencie Europejskim. Już w niedzielę 9 czerwca w kanałach informacyjnych Polsatu od godz. 19.15 wszystko o wyborach do Europarlamentu. Analizy, relacje ze sztabów wyborczych oraz komentarze. O 21.00 – poznamy wyniki sondażu exit poll.

Tego dnia Katarzyna Zdanowicz zaprosi na specjalne wydanie „Wydarzeń 18:50” tym razem ze studia wieczoru wyborczego.

Gospodarzami „Polska Wybiera. Eurowybory 2024” będą Piotr Witwicki - dyrektor Pionu Informacji i Publicystyki Telewizji Polsat, dziennikarz prowadzący „Wydarzenia” i Katarzyna Zdanowicz – dziennikarka Polsatu News i Wydarzeń oraz autorka podcastów „Między wersami” w Interii.

– Ostatni rok jest dla nas dziennikarzy niezwykle bogaty w wydarzenia: Wybory Parlamentarne, Samorządowe i wreszcie Eurowybory. Wszystko to poprzedzone intensywnymi kampaniami i walką o głosy. Za nami setki godzin rozmów z politykami a przed nami kulminacja – ostatni w tym roku wieczór wyborczy. Bardzo istotny, bo łatwo można zapomnieć, że wyniki wyborów europejskich wpłyną na życie wielu osób. Parlament Europejski przyjmuje przepisy, które dotyczą nas wszystkich: mają wpływ na duże kraje i małe społeczności, potężne przedsiębiorstwa i start-upy, kwestie globalne i lokalne. Bardzo starannie przygotowujemy się do każdego wieczoru wyborczego i tym razem tak będzie. Widzowie otrzymają wyczerpujące relacje przygotowane przez naszych najlepszych dziennikarzy i publicystów. W polsatnews.pl i w serwisie Interia Wydarzenia będziemy prowadzić tekstową relację live a od 19:15 będziemy obecni we wszystkich naszych kanałach informacyjnych oraz w Internecie – mówi Piotr Witwicki.

Bogdan Rymanowski, prowadzący m.in. „Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii” oraz prowadząca „Debatę dnia” Agnieszka Gozdyra będą rozmawiać z najważniejszymi politykami. Tego wieczoru gośćmi będą m.in.: Adam Bielan (Prawo i Sprawiedliwość), Katarzyna Kotula (szefowa sztabu Lewicy w wyborach do Parlamentu Europejskiego, ministra ds. równości), Krzysztof Kwiatkowski (KP Platforma Obywatelska Koalicja Obywatelska), Krzysztof Bosak (Wicemarszałek Sejmu, Konfederacja), Władysław Teofil Bartoszewski (wiceminister spraw zagranicznych, PSL/Trzecia Droga), Tobiasz Bocheński (Prawo i Sprawiedliwość).

Mateusz Białkowski – prowadzący „Wydarzenia 12:50” oraz „Wydarzenia 15:50”, dziennikarz Wydarzeń 24 będzie analizował m.in. dane statystyczne oraz frekwencję wyborczą.

Marta Budzyńska – prowadząca „Wydarzenia 12:50” oraz „Raport Dnia” na bieżąco przekaże najciekawsze opinie internautów, prześledzi, co dzieje się w social mediach - poda najgorętsze tweety i komentarze.

Tuż po zakończeniu ciszy wyborczej o 21.00 jednocześnie na antenach kanałów informacyjnych pokażemy pierwsze wyniki sondażu exit poll.

Informacje o przebiegu wyborów będzie można przez cały dzień i cały wieczór śledzić w portalu Interia oraz na polsatnews.pl. Na stronie głównej pokażemy transmisję wieczoru wyborczego w Polsat News, a także wizualizacje wyników. W serwisie Interia Wydarzenia opublikujemy szczegółowe wyniki wyborów – do sejmików wojewódzkich, rad miast, na prezydentów miast, a także demograficzne ciekawostki z exit poll.

Wieczór wyborczy będzie realizowany w studiu na ul. Łubinowej z użyciem najnowocześniejszej technologii między innymi wirtualnego okna i rozszerzonej rzeczywistość (Virtual Window i AR - Augmented Reality).

10 czerwca (poniedziałek) od godz. 6:00 zapraszamy do Polsat News na specjalne wydanie Nowego Dnia „Polska Wybrała”.

Karolina Soczewka i Łukasz Smardzewski podsumują jak głosowali Polacy w Eurowyborach. Dowiemy się, kto – według sondaży exit poll będzie reprezentował nasz kraj w Parlamencie Europejskim przez najbliższe lata.

Michał Stela przeprowadzi analizę wyników z poszczególnych komisji wyborczych. Będzie to pierwsze tak pełne podsumowanie powyborcze.

Codziennie Polsat News średnio ogląda 3 mln widzów, a łącznie informacje docierają w kanałach Polsatu do ponad 7,6 mln widzów. Obecnie informacje i publicystyka Polsatu to kanały informacyjne – Polsat News, Polsat News 2, Wydarzenia 24, Polsat News Polityka oraz codziennie kilka wydań Wydarzeń. Informacje Polsatu to także silna część internetowa – poprzez Polsatnews.pl i Wydarzenia.Interia.pl. Łącznie prawie 24 mln mieszkańców Polski, co miesiąc korzysta z informacji dostarczanych przez Polsat - kanały i programy telewizyjne oraz portale i serwisy internetowe.

